Neu in iOS 14: Daueraktive Geräuscherkennung

In den Bedienungshilfen von iOS 14 findet sich mit der auf Wunsch daueraktiven Geräuscherkennung eine neue Funktion, die sich sowohl an Gehörlose und schwerhörige iPhone-Nutzer richtet, als auch an all jene, die ihren (Arbeits-)Alltag in herausfordernden Hörsituationen oder mit eingesetztem Gehörschutz verbringen.

All diese Anwender können die Geräuscherkennung von iOS 14 bei Bedarf in Einstellungen > Bedienungshilfen > Geräuscherkennung zuschalten und aus mehreren definierten Tönen wählen, auf die das iPhone bei deren Erkennung gesondert hinweisen soll.

Aktuell kann das Apple-Handy seine digitalen Ohren spitzen, um 12 spezifische Geräusch-Gruppen zu identifizieren, um bei deren Erkennung mit Vibration und Push-Nachricht zu informieren. Einzeln ausgewählt werden können:

Alarm : Feuer, Sirene. Rauch



: Feuer, Sirene. Rauch Tiere : Katze, Hund



: Katze, Hund Haushalt : Haushaltsgeräte, Autohupe, Türklingel, Türklopfen, laufendes Wasser



: Haushaltsgeräte, Autohupe, Türklingel, Türklopfen, laufendes Wasser Personen: Geschrei, Babygeschrei

Apple erklärt: