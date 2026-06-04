DAZN baut Tarife um: Mobile Pass für 10 Euro, FIFA+ kostenlos

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN erweitert sein Fußballangebot und integriert den Streamingdienst FIFA+ vollständig in die eigene Plattform. Gleichzeitig stellt der Sportstreaming-Anbieter sein Mobilangebot stärker in den Vordergrund. Mit dem sogenannten Mobile Pass bietet DAZN einen günstigeren Tarif an, der ausschließlich für die Nutzung auf Smartphones vorgesehen ist.

Beide Maßnahmen sollen die Plattform für Fußballfans attraktiver machen und die Reichweite insbesondere bei mobilen Nutzern erhöhen.

FIFA+ zieht bei DAZN ein

Die FIFA hatte ihren Streamingdienst FIFA+ bislang als eigenständiges Angebot betrieben. Künftig werden die Inhalte direkt über DAZN bereitgestellt. Nutzer erhalten damit Zugriff auf Live-Übertragungen, Archivmaterial und Dokumentationen rund um den internationalen Fußball.

Nach Angaben der beiden Partner sollen jährlich rund 8.500 Live-Spiele aus etwa 100 nationalen Fußballverbänden verfügbar sein. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf den großen europäischen Top-Ligen, sondern auf Wettbewerben, die bislang häufig nur eingeschränkt oder gar nicht international übertragen wurden. Dazu zählen nationale Ligen, Nachwuchsturniere und ausgewählte FIFA-Wettbewerbe.

Mobile Pass als „günstiger“ Einstieg

Parallel zur FIFA+-Integration rückt DAZN seinen Mobile Pass stärker in den Mittelpunkt. Der Tarif kostet derzeit ab 9,99 Euro pro Monat und richtet sich an Nutzer, die Sport überwiegend unterwegs verfolgen.

Im Gegensatz zu den regulären Abonnements ist die Nutzung auf Smartphones beschränkt. Dafür fällt der Preis deutlich niedriger aus als bei den klassischen Paketen für Fernseher, Tablets und Computer. Enthalten sind unter anderem ausgewählte Fußballübertragungen wie die Bundesliga-Konferenz sowie weitere Sportrechte aus dem DAZN-Angebot.

Mit dem Mobile Pass reagiert DAZN auf veränderte Sehgewohnheiten. Gerade jüngere Nutzer konsumieren Sportinhalte zunehmend auf mobilen Geräten und verzichten häufig auf klassische TV-Geräte oder umfangreiche Streaming-Abonnements.

Erschwerte Kündigungsprozesse: Sammelklage gegen DAZN

Neben Fußball setzt DAZN in den kommenden Monaten weiterhin auf ein breites Sportprogramm. Zum Sommerangebot gehören unter anderem die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, UFC-Veranstaltungen, das PDC World Matchplay sowie der Start der neuen Bundesliga-Saison Ende August.