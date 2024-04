Dateiverwaltung Documents verschriftlicht jetzt auch Audioinhalte

Die Macher der Dateiverwaltung Documents haben ihrem kostenfrei ladbaren Download eine neue Transkriptionsfunktion spendiert, mit der dieser in die Lage versetzt wird, Audio- und Videodateien zu verschriftlichen.

Die populärste App des Software-Studios Readdle ermöglicht es iPhone-Nutzern damit, gesprochene Worte direkt in Text umzuwandeln und soll so die Handhabung und Weiterverarbeitung digitaler Inhalte in verschiedenen Formaten erleichtern. Die Transkriptionsfunktion steht vorerst ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung, soll in Kürze aber um weitere Sprachen ergänzt werden.

Kostenlos, zum Start auf englisch

Die neue Transkriptionsfunktion lässt sich grundsätzlich kostenlos nutzen und unterstützt verschiedene Audioformate wie WAV, MP3 und M4A. Anwender können hier beliebige MP3-Dateien, eigene Sprachaufnahmen oder auch Podcasts ohne zusätzliche Kosten transkribieren. Für Plus-Abonnenten der Documents-App gibt es eine erweiterte Videotranskriptionsfunktion, die Audio aus Formaten wie MP4, MKV und MOV extrahiert und anschließend umwandelt.

Readdle betont, dass alle Transkriptionsprozesse direkt auf dem Gerät stattfinden, um die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzerdaten zu wahren. Die transkribierten Texte können innerhalb der App bearbeitet, kommentiert und verwaltet werden. Vor dem ersten Einsatz der neuen Funktion wird allerdings der Download eines KI-Modells vorausgesetzt, das etwa 200 Megabyte freien Speicherplatz auf dem eigenen Gerät für sich beansprucht.

Die Transkription kann gestartet werden, indem eine Audiodatei oder ein Video in die „Documents“-App geladen und die neue Option „In Text transkribieren“ ausgewählt wird, anschließend startet der Transkriptionsvorgang automatisch. Nach Abschluss kann der ausgegebene Text gespeichert, bearbeitet oder geteilt werden.

Die Plus-Funktionen von Documents kosten 9,99 Euro pro Monat und erweitern die Anwendung vor allem um umfangreiche Werkzeuge zur PDF-Bearbeitung.

Aiko als Alternative

Wer ausschließlich eine Anwendung zur Texttranskription benötigt, der kann sich alternativ auch den kostenfreien Download Aiko anschauen, den wir auf ifun.de im vergangenen Jahr Ausführlich besprochen haben.