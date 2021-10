Das ist neu: iOS 15.1 und macOS Monterey im Anmarsch

Im Anschluss an die Vorstellung des neuen MacBook Pro hat Apple heute mehrere Betriebssystem-Aktualisierungen für Entwickler zum Download freigegeben. Darunter die sogenannten Release Kandidaten von iOS 15.1, iPadOS 15.1 und macOS Monterey.

macOS Monterey kommt am Montag

Das neue Mac-Betriebssystem soll demnach am Montag in seiner finalen Version vorliegen und wird am 25. Oktober zum allgemeinen Download bereitgestellt. Das neue Mac-Betriebssystem wird die FaceTime-Erweiterung SharePlay integrieren, die vom iPad bekannten Schnellnotizen auch auf dem Mac bereitstellen und auch am Desktop das alte „Nicht stören“ durch die neue Fokus-Funktion ersetzen, die mit iOS 15 bereits auf dem iPhone ausgerollt wurde.

iOS 15.1 und iPadOS 15.1 wahrscheinlich auch

Was die finale Freigabe der beiden mobilen Betriebssysteme iOS 15.1 und iPadOS 15.1 angeht, kommuniziert Apple noch keinen Termin. Diese dürften aber ebenfalls in der kommenden Woche, vielleicht am Montag zusammen mit macOS Monterey, vielleicht erst am Dienstag, zum Download freigegeben werden.

Auch hier lassen sich die Release Kandidaten seit wenigen Minuten installieren und geben in ihren Update Notizen bereits zum Besten, welche Funktionsneuerungen zu erwarten sind.

SharePlay und neue HomeKit-Auslöser

Auf dem iPhone wird das nächste System-Update die FaceTime-Erweiterung SharePlay einführen, mit der sich Inhalte aus Apple TV, aus Apple Music und aus Fitness+ mit Freunden teilen lassen. Inklusive gemeinsamer Steuerelemente, die allen Beteiligten die Möglichkeit geben laufende Inhalte anzuhalten oder abzuspielen sowie zurück- und vorzuspulen.

Nutzer von iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max dürfen sich über die Freigabe der ProRes-Videoaufnahmen freuen.

Für HomeKit-Anwender kommen neue Trigger für Automationen, die Aktionen anhand von Feuchtigkeit, Luftqualität oder Lichtsituation auslösen.