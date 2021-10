AirPods: Die dritte Generation kann 3D-Audio

Was Apple initial als „Sweet Solution“ für den weggefallenden Kopfhörer-Anschluss des iPhone 7 am Markt platzierte, wurde zum unerwarteten Verkaufserfolg, der 2019 für die Präsentation der AirPods Pro und der 2. Generation der regulären AirPods sorgte. Ende 2020 folgten dann die AirPods Max und erweiterten den nun populären Markennamen um einen ersten Over-Ear-Kopfhörer.

Durch die immer vielstimmigeren Empfehlungen zufriedener Anwender entwickelten sich die drahtlosen Ohrhörer dann jedoch zu so einem Publikumserfolg, dass die AirPods immer wieder mehrere Monate am Stück mit massiv schlechter Erreichbarkeit zu kämpfen hatten.

Um den eigenen Kunden eine kabellose Alternative zu den Bluetooth-Kopfhörern der zahlreichen am Markt aktiven Drittanbieter zu offerieren, hat Apple 2016 die ersten AirPods vorgestellt. Trotz nahezu identischem Look mit den schon damals seit mehreren Jahren im iPhone-Lieferumfang inkludierten EarPods verbreiteten sich die kabellosen Kopfhörer mit zusätzlicher Ladehülle anfangs nur träge.

Insert

You are going to send email to