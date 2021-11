Das „iOS App Icon“-Buch: Auftakt mit Kickstarter-Kampagne

Flarup hat sich für sein Buch mit mehreren App-Entwicklern, Gestaltern und Designern unterhalten und porträtiert dabei auch deutsche Kreative wie Martin David aus Wehr. Geplant ist, dass das Buch im kommenden Frühjahr in Dänemark gedruckt und ab April an alle Vorbesteller ausgeliefert wird.

Designverliebte iPhone-Anwender, die bereits 2008 eines der damals noch blutjungen Apple-Handy besessen haben und sich, auch 13 Jahre später, noch an die ersten Abstecher in den App Store erinnern können, sind die Zielgruppe für das Coffee-Table-Book von Michael Flarup, das auf der Crowd-Funding-Plattform Kickstarter aktuell Unterstützer sucht .

