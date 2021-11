Alles neu: rbb|24-App mit Radio, Nacht- und iPad-Modus

Viereinhalb Jahre nach dem Debüt seiner offiziellen rbb|24-Applikation hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg jetzt Ausgabe 2.0 der hauseigenen iPhone-App veröffentlicht und liefert damit ein lang ersehntes Update aus, das in vielen Bereichen der Nachrichten-Anwendung überfällige Handgriffe vorgenommen hat.

Die alte Ausgabe 1.0

Zu den wichtigsten Änderungen für Anwender, die sich für Neuigkeiten aus Berlin und Brandenburg interessieren, gehört fraglos die Unterstützung des iPads. So wurde Version 2.0 der rbb|24-Applikation für den Einsatz auf Apples Tablet optimiert und wird im App Store nun als Universal-Anwendung für beide Geräte angeboten.

Im Einsatz bietet die rbb|24-Applikation nun auch einen Dunkelmodus an, der das augenschonendere Lesen zu später Stunde gestattet und nicht mehr mit einem grellweißen Display blendet.

Die neue Version 2.0

Was die sozialen Inhalte von Facebook, Twitter, YouTube und Co. angeht, die den redaktionellen Beiträgen häufig mit auf den Weg gegeben werden, so lässt sich deren Darstellung in den Einstellungen der App nun endlich in einem Rutsch freigeben und muss nicht mehr in jedem Artikel aufs Neue erlaubt bzw. abgenickt werden.

Jetzt mit gesonderter Radio-Übersicht

Neu ist auch der Bereich „Radio“, den die rbb|24-Applikation jetzt neben der Startseite und der Merkliste direkt anbietet. Hier können die Hörrfunkprogramme Inforadio, RadioEins, rbb 88,8, Radio Fritz, Antenne Brandenburg, rbb Kultur und das Cosmo-Rado direkt wiedergegeben werden.

Richtig rund läuft die neue Ausgabe der App zwar immer noch nicht (ein Tappen auf die Navi-Punkte oben mittig in der Artikel-Ansicht bringt den Download verlässlich zum Abstürzen) die Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion fallen ansonsten jedoch umfangreich aus und können nur begrüßt werden.