AirPods Pro 2: Angepasste Optik und „Wo ist?“-Lautsprecher im Ladecase?

Der neue Sitz der Ohrhörer könnte ein Stück weit allerdings auch eine Konsequenz davon sein, dass die Apple-Ohrhörer künftig auch über eine Funktion zur Herzfrequenzmessung verfügen. Die ersten Berichte diesbezüglich haben wir schon vor zwei Jahren gesehen. Ein in den neuen AirPods verbauter Sensor soll hierfür die Innenohrdaten analysieren. Der von Apple verwendete Sensor sei zudem in der Lage, die Körpertemperatur des Trägers zu erfassen, jedoch ist unklar, ob diese Funktion in der kommenden Version der AirPods Pro Verwendung findet.

52 Audio präsentiert nun 3D-Zeichnungen der kommenden Ohrhörer, denen offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen zugrunde liegen. Optisch stellen sich die AirPods Pro in der zweiten Generation dem Bericht zufolge als Mix aus den AirPods 3 und der ersten Generation der AirPods Pro dar. Insbesondere der Kopf der Ohrhörer wird etwas kleiner und liegt enger an der Ohrmuschel, wovon nicht zuletzt auch die Funktion zur Geräuschunterdrückung profitieren soll.

Insert

You are going to send email to