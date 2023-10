Google Pixel 8 & 8 Pro: Das sind die iPhone 15-Konkurrenten

Im Rahmen des Medienevents #MadeByGoogle ’23 hat der Suchmaschinenbetreiber Google heute sein diesjähriges Smartphone-Line-up vorgestellt. Mit dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro Max werden in diesem Jahr das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro in den Ring steigen. Der Apple Watch Series 9 tritt die Google Pixel Watch 2 gegenüber. Was bei Apple die Bezeichnung AirPods trägt, nennt sich bei Google Pixel Buds Pro.

Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Das neue Smartphone-Line-up setzt auch in diesem Jahr auf ein breites Kamera-Band, das über die gesamte Geräterückseite führt, betont (ähnlich wie Apple beim iPhone) abgerundete Kanten und ist zudem kleiner als die Vorgänger.

Erhältlich sind die Geräte in den Farben Hazel, Obsidian und Rosé (Pixel 8) beziehungsweise Bay, Obsidian und Porcelain (Pixel 8 Pro). Die Geräte verfügen über ein 6,2 beziehungsweise 6,7 Zoll großes Touchscreen-Display, auf dem unter anderem die neue Fotofunktion „Beste Aufnahme“ genutzt werden kann.

Bei dieser kann der Anwender aus mehreren Bildern die ansprechendsten Gesichter aussuchen, um die abgebildeten Personen immer so attraktiv wie möglich darzustellen. Ein weiteres Highlight ist Googles neues Versprechen, die eigenen Geräte fortan mit sieben Jahren Software-Support auszustatten.

Das Pixel 8 ist mit 128 GB Speicher für 799 Euro erhältlich. Das Pixel 8 Pro kostet mit 128 GB 1.099 Euro. Die Vorbestellungen starten heute, die neuen Geräte werden dann ab dem 12. Oktober im Handel erhältlich sein.

Pixel Watch 2

Die Pixel Watch 2 verfügt über eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, besteht vollständig aus recyceltem Aluminium und ist mit mehreren neuen Sensoren ausgestattet. Neben einem neuen Herzfrequenzsensor verfügt die Uhr in diesem Jahr auch über einen Hauttemperatursensor. Die Pixel Watch 2 kostet in der WLAN-Variante 399 Euro. Wer zusätzlich eine Anbindung an das LTE-Netz benötigt, zahlt 449 Euro.

Pixel Buds Pro

Die neuen Pixel Buds Pro kosten 229 Euro und werden, technisch ansonsten unverändert, in den neuen Farbvarianten Bay und Porcelain angeboten. Zu den neuen Software-Funktionen gehören eine Gesprächserkennung, die die Musikwiedergabe fortan automatisch pausiert, sobald sich der Träger mit anderen Personen unterhält. Durch die Überwachung der Hörgewohnheiten sollen potenziell schädliche Nutzungen der Ohrhörer erkannt werden.