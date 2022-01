CovPass-App vereinfacht Reisebuchung und begrenzt Personenzahl

Mit der neuen Version der App geht auch die Möglichkeit, den eigenen Impf- beziehungsweise Genesungszustand beispielsweise bei Hotel- oder Flugbuchungen an den Anbieter zu übermitteln. Der hierfür nötige Datenaustausch läuft den Entwicklern zufolge in Verbindung mit vertrauenswürdigen Validierungsdiensten ab und wird durch einen QR-Scan von Seiten des App-Nutzers aus initiiert. Die Funktion soll mit weiteren Updates entsprechend ausgebaut und transparenter dargestellt werden.

Die Einschränkung der Personen soll in erster Linie dabei unterstützen, eine missbräuchliche Nutzung der CovPass-App beispielsweise als datensammelnde „Check-App“ zu verhindern. Den Entwicklern zufolge ist die Anzahl der Personen, die ihre Zertifikate in der App speichern können, jetzt auf 20 begrenzt. Zudem werden beim Scannen von weiteren Zertifikaten entsprechende Warnmeldungen angezeigt.

Die vom Robert Koch Institut veröffentlichte CovPass-App lässt sich mit erwähnenswerten Neuerungen in Version 1.15 laden. So kann man nun die Gültigkeit eines gespeicherten Zertifikats über die App an einen Serviceanbieter übermitteln, zudem wurde die Anzahl der Personen, für die sich in der App COVID-Zertifikate hinterlegen lassen, begrenzt.

