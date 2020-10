COVID-19: DIY Inzidenz-Widget mit automatischer Standort-Ermittlung

Schönes Projekt! Kevin Kub, im Alltag als Enterprise Architecture Manager bei Dr. Oetker aktiv, hat auf dem Code-Portal GitHub den Quelltext eines iPhone-Widgets bereitgestellt, das die COVID-19 Inzidenz innerhalb Deutschlands anzeigen kann.

Kubs Code arbeitet dabei dynamisch. Wird das Widget vom iOS-Betriebssystem angezeigt, ermittelt dieses zuerst euren aktuellen Standort und ruft anschließend den korrespondierenden Inzidenzwert aus der offiziellen Programmierschnittstelle des Rober-Koch-Institutes ab.

Die sogenannte 7-Tage-Inzi­denz bildet die Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ab und taucht als Entscheidungshilfe häufig im politischen Diskurs und in den Nachrichten auf. Die Werte des Rober-Koch-Institutes werden täglich einmal aktualisiert.

Um den von Kub bereitgestellten Code einsetzen zu können, wird die kostenfreie App Scriptable benötigt, die wir euch auf ifun.de schon mehrfach ans Herz gelegt haben. Scriptable lässt sich mit Javascript-Code füttern und kann diesen anschließend als Widget anzeigen und ausführen.

In seiner aktuellen Form färbt das Widget Inzidenz-Werte jenseits der 50 rot ein und ist in der Lage auf den systemweiten Dunkelmodus des iPhones zu reagieren. Wer will kann zudem fixe Geo-Koordinaten übergeben und die Standort-Ermittlung zu überspringen.

Auf Wunsch auch mit fixen Geo-Daten

Habt ihr den hier abgelegten Code kopiert und ein Scriptable-Widget erstellt. Empfehlen wir euch anschließend einen Blick auf die laufende Diskussion unter dem Github-Gist zu werden. Hier stehen bereits mehrere Forks zur Verfügung die die Lesbarkeit der Schrift adressieren oder sich um die zusätzliche Anzeige des aktuellen Bundeslandes kümmern.

Da das Inzidenz-Widget in Abhängigkeit von der Geo-Position des iPhones angezeigt wird, ermittelt diese auch den richtigen Wert, wenn es euch in den kommenden Tagen in einen anderen Landkreis verschlagen sollte.