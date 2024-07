COSORI Lite Heißluftfritteuse: Kompakt, mit App und gutem Design

Die COSORI Lite mit 3,8 l ist nicht die erste Heißluftfritteuse, die wir uns genauer anschauen, aber die erste, die uns auch äußerlich wirklich gut gefällt. Erhältlich für unter 100 Euro (die weiße Variante ist sogar schon für 75 Euro verfügbar) präsentiert sich die COSORI Lite als kompaktes Küchengerät mit modernen Funktionen und einer netten App-Integration, die jedoch eine Funktion vermissen lässt.

COSORI Lite mit 3,8 l: Erhältlich in Grau und Weiß

Mit einem Fassungsvermögen von 3,8 Litern und einer Leistung von 1.500 Watt ist das Gerät auf Single-Haushalte und Paare ausgelegt, die es leid sind, auch für kleinere warme Malzeiten den großen Umluftherd in der Küche anzuwerfen, der fast immer länger braucht und deutlich energiehungriger als eine Heißluftfritteuse ist.

Vorheizen, Warmhalten, Schütteln

Das Design der COSORI Lite ist ansprechend und hebt sich von vielen Wettbewerbern ab. Zum einen verzichtet der Hersteller auf die häufig anzutreffenden Hochglanzoberflächen, die in vielen Küchen nur kurze Zeit frei von Fingerabdrücken bleiben, zum anderen wirkt die Verarbeitung wertig, der Gerätekorpus robust und die Touchoberfläche responsive.

14 Tasten, eine Digitalanzeite für Zeit und Temperatur

Die COSORI Lite macht einen modernen Eindruck und setzt auf die Bedienung über integrierte Soft-Touch-Tasten, die den Zugriff zu fünf voreingestellten Kochprogrammen bieten. Wie bei allen Heißluftfritteusen lässt sich grundsätzlich zwar nur die Zieltemperatur und die Dauer der Garzeit konfigurieren, COSORI bietet darüber hinaus jedoch mehrere Zusatzfunktionen an, die auf den Geräten anderer Hersteller noch vergeblich gesucht werden müssen.

Zu diesen gehört die Möglichkeit, das Gerät vorzuheizen, eine Warmhalte-Option, die nach dem Kochvorgang dafür sorgt, dass zubereitete Beilagen noch so lange heiß gehalten werden, bis auch der Braten aus dem Ofen kommt, und eine Schüttel-Erinnerung, die beim Zubereiten von Pommes Frites oder Ofenkartoffeln daran erinnert, den Korbinhalt ordentlich durchzumischen.

Ohne Öffnen-Taste: Der Korb klickt einfach ein und aus

Voreinstellungen konfigurierbar

Drei der fünf Kochprogramme lassen sich über die App zudem individuell konfigurieren. Konkret können die drei Optionen Speck, Steak und Gemüse mit beliebigen Kombinationen aus Temperatur und Garzeit belegt werden, um sich den eigenen Kochvorlieben anzupassen.

Die Vesync-App: Gutes Status-Display, Koch-Start erfolgt am Gerät

Die Heißluftfritteuse deckt einen Temperaturbereich von 75 bis 230°C ab, was eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten möglich macht. Wir etwa haben die Heißluftfritteuse inzwischen regelmäßig für das Aufbacken von Tiefkühl-Laugengebäck in Betrieb, nutzen das Gerät zum Erhitzen von so gut wie allen Gerichten, die am Vortag noch nicht aufgegessen wurden, und bereiten inzwischen auch die wachsweich gekochten Eier des sonntäglichen Frühstücks in der Heißluftfritteuse zu. Zudem macht die Heißluftfritteuse gutes Falafel, eignet sich zum Aufbacken von Schrippen und liefert deutlich knackigere Pommes Frites als jeder Umluftherd.

Eine Besonderheit der COSORI Lite ist die Möglichkeit der App- und Sprachsteuerung (nur über Google), die der Anbieter nicht allen Modellen des eigenen Portfolios mit auf den Weg gibt. Die Vesync-App erlaubt die Konfiguration der Koch-Einstellungen und bietet Zugriff auf ein umfangreiches Rezeptbuch mit über 140 Rezepten. Diese Rezepte decken Vorspeisen, Hauptgerichte und sogar Tiernahrung ab. Praktisch ist auch die Erinnerungsfunktion der App, die den Nutzer an das Ende des Kochvorgangs erinnert.

Mit etwa 35cm x 35 cm noch ein vergleichsweise schlanker Fußabdruck

App-Steuerung mit Einschränkungen

Während die App viele Einstellungen aus der Ferne ermöglicht, muss der Kochvorgang jedoch durch einen Tastendruck am Gerät gestartet werden. Diese Sicherheitsvorgabe entspricht europäischen Standards und soll die unbeabsichtigte Inbetriebnahme verhindern.

Teil der Vesync-App: Eine zusätzliche Rezept-Datenbank

Zusätzlich bietet die App eine Schüttel-Erinnerung, die während der Kochzeit aktiviert werden kann. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Speisen gleichmäßig gegart werden, indem der Nutzer daran erinnert wird, den Inhalt des Garkorbes zu schütteln.

Der Garkorb selbst und die sogenannte “Knusperplatte” der COSORI Lite, ein Abstandshalter, der die Lebensmittel zwei Finger breit über dem Boden des Korbes platziert und so für bessere Luftzirkulation sorgt, sind spülmaschinenfest.

Die so genannte Knusperplatte sorgt für eine bessere Luftzirkulation

Die COSORI Lite zeichnet sich durch eine vergleichsweise schnelle Garzeit aus, die laut Hersteller bis zu 30 Prozent kürzer ist als bei früheren Modellen ausfällt. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie.

Mit 3,8 l ein Tipp für Singles und Paare

In der Praxis überzeugt die Heißluftfritteuse durch gleichmäßige Garergebnisse und eine einfache Handhabung. Die Möglichkeit, den Garprozess über die App zu überwachen und zu steuern, erhöht den Komfort, auch wenn der Startknopf am Gerät selbst betätigt werden muss, was es leider unmöglich macht, die vorbereiteten Ofenkartoffeln beim Heimkommen aus dem Fitnessstudio anzuwärmen.

Die COSORI Lite Heißluftfritteuse bietet eine gelungene Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und durchdachter App-Anbindung, auch wenn die volle Fernsteuerung durch Sicherheitsvorgaben eingeschränkt ist. Die schnelle Garzeit und die einfache Reinigung machen sie zu einem praktischen Helfer in der Küche. Insgesamt ist die COSORI Lite eine empfehlenswerte Option für alle, die gesund und effizient kochen möchten und ihren Alltag (noch) kinderlos bestreiten.