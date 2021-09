Coronavirus-Herbst: Corona-Warn- und Covpass-App bereiten sich vor

Für den Fall, dass der Funktionsumfang in demnächst ausgeweitet wird, hat die Covpass-App mit Version 1.9 jetzt nicht nur die in der Anwendung eingesetzte Schriftart ausgetauscht, sondern auch einen neuen “Neue Funktionen”-Dialog implementiert, der nach dem Start über die jüngstenNeuerungen und Verbesserungen informiert. In anderen Worten: Version 2.0 dürfte kurz vor der Freigabe stehen.

Bislang macht die CovPass-App damit nicht viel mehr als QR-Codes zu sichern, die auch in Papierform, im Apple Wallet oder in anderen Anwendungen wie etwa der offiziellen TK-App mitgeführt werden können.

