Corona-Warn-App erhält universellen QR-Code-Scanner

So wird dann auch möglich aus dem Check-In-Bildschirm heraus ein Impfzertifikat zu sichern, was die App grundsätzlich einfacher handhabbar machen soll. Bevor jedoch auch das iPhone die Änderungen zugespielt bekommen soll, die im Update-Text der heute verfügbaren Aktualisierung bereits genannt werden, wollen die Entwickler die neue QR-Code-Funktionen auf Android-Systeme ausspielen. Hier sei es in der Vergangenheit wegen der zahlreichen verschiedenen Geräte-Modelle immer wieder zu Problemen bekommen. Steht die Android-Funktion zieht das iPhone nach.

Insert

You are going to send email to