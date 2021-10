Corona-Warn-App: Ein Positiver warnt fünf Personen, 50% spenden Daten

Eine ebenfalls interessante Statistik: Im Rahmen der kontinuierlichen Kontakterfassung sorgt das Einsspielen eines positiven Testergebnisses in die Corona-Warn-App dafür, dass fünf Personen gewarnt werden. Nutzer die eine Warnung erhalten haben, pflegen 3,6 Tage später ihr Testergebnis in die App ein. Dabei kommt ein positiver CPR-Test auf jede fünfte Person, der Begegnungen mit erhöhtem Risiko in der Corona-Warn-App angezeigt wurden.

Nach Angaben des Robert Koch-Institut haben sich 12 Millionen Nutzer für die Teilnahme an der Datenspende entschieden und übermitteln täglich ihre Daten, die dabei helfen die Wirksamkeit der Corona-Warn-App zu ermitteln. Der Anteil der Spender liegt dabei bei 49 Prozent, also knapp der Hälfte aller Nutzer der Corona-Warn-App.

Insert

You are going to send email to