Corona-Virus: Austauschgeräte und Ersatzteile könnten knapp werden

Die Produktionseinschränkungen in Folge der Corona-Virus-Epidemie haben auch Einfluss auf Apples Reparatur-Dienstleistungen. Medienberichten zufolge hat Apple Mitarbeiter in den hauseigenen Ladengeschäften darauf hingewiesen, dass es in nächster Zeit zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Austauschgeräten kommt. Der Engpass soll über die nächsten zwei bis vier Wochen hinweg anhalten.

Die an der sogenannten Genius Bar tätigen, für Reparaturen zuständigen Apple-Store-Mitarbeiter sollen Kunden mit stark beschädigten Geräten demnach den Austausch per Postversand oder auch Leihgeräte anbieten.

Neben kompletten Tauschgeräten werden dem Vernehmen nach auch einzelne Ersatzteile knapp. Bestimmte Reparaturen wie den Austausch von Bildschirm oder Kamera können die Apple-Mitarbeiter oft auch direkt durchführen. Allerdings scheinen sich mittlerweile auch hier die Einschränkungen bei den asiatischen Zulieferern durch Engpässe bei den Ersatzteillieferungen bemerkbar zu machen.

Für den Verkauf scheinen zumindest aktuell noch ausreichend Neugeräte vorhanden. Apple Deutschland nennt für die verschiedenen iPhone-Modelle im Schnitt eine Lieferzeit von etwa einer Woche. Abhängig von der weiteren Entwicklung in Asien kann sich dies allerdings auch kurzfristig und sicherlich auch deutlich verschlechtern.