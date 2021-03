Connect-App der Telekom jetzt mit iOS-Widget [UPDATE]

Die Telekom hat ihre Hotspot-Manager-App Connect mit einem Widget für iOS 14 ausgestattet. Auf diese Weise lassen sich der aktuelle Verbindungsstatus sowie das verbleibende monatliche Datenvolumen direkt auf dem iPhone-Home-Bildschirm anzeigen.

In der neuen Version 6.11 kann die Connect-App der Telekom das im Monatstarif verbleibende Datenvolumen direkt auf dem Home-Bildschirm anzeigen, während das iPhone mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Bei aktivier WLAN-Verbindung wird stattdessen der Name des genutzten Wi-Fi-Netzwerks angezeigt. Das neue Widget lässt sich wahlweise in der Größe eines App-Symbols oder auch „als Reihe“ auf dem iPhone-Bildschirm platzieren. Ausführliche Infos zur Verwendung der neu mit iOS 14 hinzugekommenen Widgets auf dem iPhone findet ihr hier bei Apple:

Connect-App kann beste Internetverbindung wählen

Mit der Connect-App bietet die Telekom Vertragskunden die Möglichkeit, neben Details zum laufenden Vertrag auch die Wahl der bestmöglichen Internetverbindung zu automatisieren. Über ein in der App hinterlegtes persönliches Profil kann man beispielsweise festlegen, ob WLAN-Netze als Verbindung stets bevorzugt oder man jeweils die beste Verbindung, also anstelle von schlechter WLAN-Performance lieber das Mobilfunknetz (sofern an dieser Stelle in entsprechender Qualität vorhanden) verwenden will.

Die App kann auch automatische Warnungen versenden, wenn sich das im Vertrag enthaltene Highspeed-Datenvolumen dem Ende zuneigt. Zudem kann man über die Einstellungen festlegen, ob die öffentlichen Hotspots oder WLAN-To-Go-Netze der Telekom genutzt werden sollen. Ergänzend dazu besteht die Möglichkeit, eine VPN-Verschlüsselung zu aktivieren, die standardmäßig bei Verwendung der HotSpots der Telekom oder der Nutzung von unverschlüsselten WLAN-Netzwerken verwendet wird.

Telekom stellt „WLAN To Go“-Angebot ein

Die Nutzung von WLAN-Hotspots der Telekom setzt voraus, dass dies im Mobilfunkvertrag entsprechend enthalten ist. Nach erstmaliger manueller Anmeldung an einem solchen Hotspot kann die Verbindung in der Folge automatisch hergestellt werden. Die Telekom-Option "WLAN To Go" kann seit Januar nicht mehr gebucht werden und wird voraussichtlich zum Jahresende eingestellt. Für Bestandskunden ändert sich bis dahin nichts.

Update: Datenvolumen auch im WLAN anzeigen

Ergänzend hier noch der Hinweis auf die Einstellungsoptionen des Connect-Widgets. Wenn ihr das aktive Widget länger mit dem Finger berührt, könnt ihr dessen Einstellungen öffnen und per Schalter festlegen, dass das verbleibende Datenvolumen auch im WLAN-Netz angezeigt wird. Danke für diesen Leser-Tipp!