Congstar-Kunden bekommen 10 GB Daten geschenkt

Congstar-Kunden, die einen Tarif mit Datenvolumen gebucht haben, können sich zehn Gigabyte zusätzliches Datenvolumen sichern. Die Aktion läuft bis Monatsende.

Natürlich sind Datengeschenke in der aktuellen Zeit nur mit Einschränkungen von Wert. Viele Nutzer sind ohnehin die meiste Zeit zuhause und über WLAN verbunden. Wer allerdings hier und da auch unterwegs und auf eine Mobilfunkverbindung angewiesen ist, wird die kostenlose Beigabe begrüßen.

Mit den 10 GB Extra-Daten möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, an den Karnevalstagen Freunde und Familie zumindest digital zu sehen oder Filme, Serien und Events streamen zu können.

-congstar Geschäftsführer Dr. Peter Opdemom

Im Rahmen der Aktion können sich alle congstar Kunden mit gebuchtem Datenvolumen in einem Postpaid-, Prepaid-, congstar-X- oder Homespot-Tarif die zusätzlichen zehn Gigabyte Daten einmalig und kostenlos über die Congstar-App sichern. Die Aktion beginnt heute und endet am 28. Februar 2021. Die Extra-Daten stehen in der jeweiligen Übertragungsgeschwindigkeit des gebuchten Tarifs zur Verfügung. Nach der Aktivierung ist der Gratis-Datenpass 31 Tage gültig.