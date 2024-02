Congstar Allnet Flat M und L vorübergehend mit mehr Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter Congstar stattet seine Postpaid-Tarife Allnet Flat M und Allnet Flat L mit zusätzlichem Datenvolumen aus. Die Aktion läuft allerdings zeitlich begrenzt und setzt eine Buchung ab heute bis spätestens 3. Juni 2024 voraus.

Wer sich während des Aktionszeitraums für einen der beiden Tarife entscheidet, erhält mit der Congstar Allnet Flat M bei Online-Buchung dauerhaft monatlich 25 GB statt 10 GB Datenvolumen zum Preis von 22 Euro. Die Congstar Allnet Flat L beinhaltet im Rahmen der Aktion 40 GB statt 15 GB Datenvolumen pro Monat, zudem wird hier der Monatspreis von 30 Euro auf 27 Euro gesenkt.

Bilder: Congstar

Congstar ist eine Tochter der Telekom, dementsprechend funken die Allnet-Flat-Tarife auch in deren Netz. Wenn man hier allerdings auch 5G-Verbindungen nutzen will, muss man einen zusätzlichen Obolus entrichten. Im Rahmen der Frühjahrs-Aktion von Congstar wird aber auch hier der Preis gesenkt, für die 5G-Option mit maximal 50 Mbit/s fallen hier 3 Euro statt normalerweise 5 Euro pro Monat an.

Congstar bietet die beiden Tarife alternativ zur Standardlaufzeit von 24 Monaten auch monatlich kündbar an, hier fallen die Einmalkosten bei Beauftragung mit 35 Euro allerdings deutlich höher aus, als die sonst üblichen 15 Euro. Optional ist jeweils zum Monatspreis von 3 Euro eine Erhöhung des enthaltenen Datenvolumens um monatlich 4 GB möglich.

Offline nur Allnet Flat L zum Aktionspreis

Beide Aktionstarife sind im Rahmen der Online-Buchung über die Congstar-Webseite erhältlich. Im stationären Handel bekommt man dagegen nur das Größere Paket Congstar Allnet Flat L zu den oben genannten Konditionen.

Wenn ihr eine neuen Congstar-Tarif abschließt oder nutzt, solltet ihr auch einen Blick auf die sonstigen Zubuchoptionen werfen. Hier lässt sich nämlich der Musikdienst Tidal drei Monate lang kostenlos testen. Ihr dürft nur nicht vergessen, den Zusatz wieder rechtzeitig zu kündigen, andernfalls verlängert sich das Musikabo auf Monatsbasis zum Preis von jeweils 10,99 Euro.