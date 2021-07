Comdirect mit erneuter Datenpanne: Zugriff auf fremde Kontenlisten

Die Sicherheitslücke hat sich offenbar in Form eines Downloads bemerkbar gemacht, der Kunden, die sich über das Webinterface der Bank angemeldet hatten, beim Betrachten ihres Kontoverlaufs angeboten wurde. Die entsprechende Datei enthielt Daten fremder Kunden inklusive einer Liste mit Kontobewegungen, darunter Girokonten und Kreditkarten ebenso wie Börsentransaktionen. Der Name des Kontobesitzers wurde zwar nicht mit aufgeführt, ließ sich offenbar jedoch anhand der einsehbaren Transaktionen ermitteln.

