Apple Watch: Pitaka bietet Gliederarmband aus Kohlefaser an

Pitaka bietet seine im Frühjahr vorgestellten Apple-Watch-Armbänder aus Kohlefaser jetzt auch in Deutschland an. Nicht ganz günstig lassen sich die beiden Varianten hierzulande zum Preis von 89,99 Euro bestellen. Mit dem Aktionscode PXAHRCBX bekommt ihr auf diesen Betrag für begrenzte Zeit 8 Prozent Rabatt.

Bei den aus Kohlenstofffasern gefertigten Armbändern von Pitaka handelt es sich um exklusive Gliederarmbänder für die Apple Watch, wahlweise in der schlichten Variante „Modern“ oder im etwas kantigeren „Retro“-Stil. Die Materialwahl macht die Armbänder zugleich angenehm leicht und robust. Als Verschluss kommt eine Magnetkonstruktion zum Einsatz, mit deren Hilfe sich das Armband ohne viel Zutun quasi selbst verschließt, zum Öffnen drückt man zwei seitliche Tasten.

Wir haben das Armband bereits probegetragen. Das Material fühlt sich angenehm und nicht so kalt wie ein Metallgliederband an. Die Länge lässt sich einfach wie bei anderen Gliederarmbändern auch mithilfe eines beiliegenden Werkzeugs verändern. Zwei zusätzliche Glieder liegen bei, wobei ich das Band trotz normaler bis eher kräftiger Arme um zwei Glieder kürzen musste. Spielraum ist also genug vorhanden.

Vielleicht sollte man noch auf den vergleichsweise kräftigen Magnet im Verschluss hinweisen. Nur um einen Eindruck davon zu bekommen: Bei geschlossenem Armband könnt ihr mit der Schnalle ein Messer am Tisch anheben. Wer also ständig Büroklammern oder dergleichen auf dem Schreibtisch liegen hat, wird sich hiermit vielleicht nicht so gut arrangieren können.

Auf Bildern und Videos der Uhr ist teilweise zusätzliche eine von Pitaka ebenfalls angebotene Hülle für die Apple Watch zu sehen. Extrem leicht und dünn soll diese Schale aus Aramidfaser das Gehäuse der Uhr vor Kratzern und sonstigen Beschädigungen schützen. Wir haben es vorgezogen, die Uhr mit schwarzem Gehäuse ohne die zusätzliche Hülle mit dem Armband zu kombinieren.

Pitaka Apple Watch Armband kürzen oder verlängern