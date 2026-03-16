App wieder eingestellt
App wieder eingestellt: Digg-Neustart scheitert an KI-Spam
Die Nachrichtenplattform Digg steht erneut vor einem grundlegenden Umbau. Das Unternehmen hat angekündigt, einen größeren Teil seiner Belegschaft zu entlassen und die Entwicklung mit einer kleineren Gruppe fortzusetzen. Gleichzeitig wurde die Digg-App aus dem App Store entfernt. Auf der Webseite der Plattform ist derzeit nur noch eine Mitteilung der Social-Media-Plattform abrufbar.
Bot-Welle trifft Digg bereits kurz nach Beta-Start
Digg wollte eine Alternative zu bestehenden Community-Plattformen schaffen. Nutzer sollten Links, Medien und Texte teilen und darüber in thematischen Diskussionen abstimmen. Schon kurz nach dem Start der Beta-Version zeigte sich jedoch ein zentrales Problem. Automatisierte Accounts und Suchmaschinen-Spam tauchten in großer Zahl auf.
Nach Angaben des Unternehmens mussten zehntausende Konten gesperrt werden. Interne Werkzeuge sowie externe Sicherheitsdienste konnten das Problem nur begrenzt eindämmen. Für eine Plattform, deren Inhalte stark von Nutzerabstimmungen abhängen, hat dies direkte Folgen. Wenn nicht mehr klar ist, ob Stimmen und Kommentare von echten Menschen stammen, verliert das Bewertungssystem seine Grundlage.
Die Betreiber sehen darin kein isoliertes Problem ihres Dienstes. Vielmehr spiegele sich darin eine breitere Entwicklung des Internets wider, in dem automatisierte Accounts und KI-Systeme zunehmend aktiv sind. Stichwort: The dead internet theory.
Kevin Rose übernimmt wieder eine zentrale Rolle
Neben den technischen Schwierigkeiten zeigte sich auch, wie schwer es ist, gegen etablierte Plattformen wie reddit.com anzutreten. Viele Nutzer sind langfristig an bestehende Communitys gebunden. Neue Angebote müssen daher nicht nur einzelne Personen überzeugen, sondern ganze Gruppen zum Wechsel bewegen.
Bereits im Mai 2025 hatte Digg einen Neustart angekündigt. Damals holte das Unternehmen unter anderem den iOS-Entwickler Christian Selig als Berater an Bord. Zudem beteiligten sich Digg-Mitgründer Kevin Rose und Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian an der Neuausrichtung des Dienstes.
Nun soll Rose wieder stärker operativ eingreifen. Ab April will er sich vollständig auf Digg konzentrieren. Das Unternehmen plant, mit einem kleineren Team an einem neuen Konzept zu arbeiten, das sich stärker von bestehenden Plattformen unterscheidet. Der offizielle Digg-Podcast „Diggnation“ soll während dieser Phase weiterhin monatlich erscheinen. Die Plattform selbst befindet sich dagegen vorerst in einer erneuten Umbauphase.
Das sind doch alles nur weitere Rohrkrepierer und verschwendete Zeit, Geld und Ressourcen für deren Mitarbeiter bzw. Creator.
Sonst mosern immer alle, dass es keine Konkurrenz aus Europa für die Plattformen aus den US gibt. Wenns dann versucht wird ist es auch wieder nicht recht. Leute, entscheidet euch mal!
Am Ende sind sich die Leute dann halt auch alle zu bequem um zu wechseln oder die neuen Sachen zu versuchen und bleiben bei den großen etablierten über die sie dann meckern können wie schlimm alles ist.
Also ich bleibe bei den Grossen und meckere nicht. Dort gibt es zwar auch schon zu viele KI Inhalte, aber bisher hält es sich noch in der Waage. Nimmt es überhand löse ich meine Konti auf. Kann auch mit realen Menschen reden, dass Web ist eigentlich überflüssig.
Sind womöglich nicht immer dieselben Leute.
Naja, Kollege auch reddit & Discord (2005) war mal neu und die Leute sind dahin gewechselt. Bei beiden hat es aber lange gedauert reddit ca. 2012 und Discord erst 2017 letztendlich dann 2020.
Alle Großen und Etablierte haben mal angefangen und waren klein und doch haben sie irgendwann mal ihre Nutzerschaft gewonnen.
zB auch Twitch hat seine Zielgruppe neben u.A. YouTube gefunden.
Also ja, es macht Sinn und ich hoffe ernsthaft auf eine YouTube Version aus Europa mit vergleichbarer Monetarisierung.
Tatsächlich habe ich mich wegen dem ganzen KI Slop letzte Woche von Facebook, Insta, TikTok und X abgemeldet. Das macht alles keinen Spass mehr.
Und du wirst merken, ohne geht es auch.
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