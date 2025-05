Cloud-Speicher Proton Drive jetzt mit besserer Fotoverwaltung

Proton hat seine Cloudspeicherlösung Proton Drive um eine neue Album-Funktion ergänzt. Diese erweitert den Leistungsumfang der bereits bestehenden Foto-Backup-Funktion um die Möglichkeit, gesicherte Fotos und Videos nun auch strukturiert zu organisieren und zu teilen. Dem Unternehmen zufolge wurde dies von Nutzerseite stark nachgefragt.

Proton betont im Rahmen der Ankündigung, dass der Schutz der Privatsphäre auch im Zusammenhang mit der neuen Funktion eine wesentliche Rolle spiele. Sowohl die gespeicherten Bilder und Videos als auch ergänzende Informationen wie Albumtitel und Metadaten – also beispielsweise Standortinformationen und Kameraeinstellungen – werden dem Unternehmen zufolge durchgängig verschlüsselt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorge dafür, dass selbst der Anbieter keinen Einblick in die gespeicherten Daten habe.

Fokus auf Verschlüsselung und Nutzerkontrolle

Das neue System stellt den Nutzern von Proton Drive vielseitige Möglichkeiten zur Verwaltung und Strukturierung der Inhalte zur Verfügung. Die Sortierung soll Nutzer nicht nur dabei unterstützen, sich selbst besser in ihrer Fotosammlung zurechtzufinden, sondern auch ein gezieltes Teilen und gemeinsames Arbeiten ermöglichen. Man kann ausgewählten Personen die Möglichkeit zum Zugriff erteilen und es diesen darüber hinaus auch ermöglichen, selbst Inhalte zu den jeweiligen Foto-Ordnern beizusteuern.

Um selbst einen besseren Überblick zu behalten, hat man zudem die Möglichkeit, einzelne Aufnahmen als Favoriten zu markieren, um diese jederzeit schnell und einfach wieder aufzufinden.

Alternative zu werbefinanzierten Modellen

Proton sieht sein erweitertes Angebot zum Speichern von Bildern als Alternative zu werbefinanzierten Cloud-Speicher-Modellen. Insbesondere kritisiert der Anbieter dabei Geschäftsmodelle, bei denen Bildinhalte automatisch analysiert und zur Profilbildung oder für das Training von KI-Systemen genutzt werden.

Die neue Album-Funktion steht allen Nutzern von Proton Drive zur Verfügung – sowohl in der Webversion als auch in den mobilen Anwendungen. In der Basisversion lässt sich Proton Drive mit 5 GB Speicherplatz kostenlos nutzen. Das Paket „Drive Plus“ ist mit 200 GB Online-Speicherplatz derzeit zum Monatspreis von 2,49 Euro erhältlich.