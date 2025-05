Apples Entwicker-App ist bereit für die WWDC 2025

In knapp vier Wochen beginnt die diesjährige Apple-Entwicklerkonferenz WWDC. In Vorbereitung darauf hat Apple jetzt seine App für Entwickler überarbeitet. Die unter dem Namen Apple Developer auf allen Apple-Plattformen erhältliche Anwendung steht jetzt in Version 10.8 zum Download bereit.

Auf Details zum Ablauf der diesjährigen Entwicklerkonferenz und insbesondere die konkreten Themen der einzelnen Workshops müssen wir noch bis zum Beginn der Veranstaltung warten. Bislang ist lediglich bekannt, dass es auch in diesem Jahr am ersten Tag der Konferenz die übliche Eröffnungsveranstaltung gibt. Bei Apple registrierte Entwickler konnten sich bereits direkt nach der Ankündigung des diesjährigen Termins für eine Teilnahme vor Ort bewerben.

Wie gewohnt wird es aber auch in diesem Jahr wieder einen Live-Stream der Veranstaltung geben, den ihr euch bequem vom Sofa aus anschauen könnt. Beginn wird am 9. Juni um 19 Uhr unserer Zeit sein. Apple dürfte die Live-Elemente auch in diesem Jahr auf ein Minimum reduzieren und stattdessen auf eine vorbereitete Videopräsentation setzen. Neue Hardware ist in diesem Zusammenhang eher nicht zu erwarten, als gesetzt gilt allerdings die Präsentation der kommenden Apple-Betriebssysteme. Hier sind wir natürlich besonders neugierig auf iOS 19 und macOS 16.

iMessage-Sticker zur WWDC

Aber zurück zur neuen Version der Apple-Developer-App. Neben allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen bringt das Update wie in jedem Jahr auch neue iMessage-Sticker mit thematischem Bezug zur WWDC. Diesmal finden sich hier neben dem Logo für 2025 unter anderem ein surfender Dinosaurier, ein Tintenfisch auf einer Tastatur, eine Eule mit MacBook, ein florales Symbol für Kalifornien und die legendäre Hundekuh von Susan Kare.

Ihr habt noch nie iMessage-Sticker verwendet? Da seid ihr vermutlich nicht allein. Falls ihr es doch versuchen wollt, schaut euch diese Anleitung von Apple an: