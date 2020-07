Clever Waschen: Springer lanciert Autowäsche-App

«Schöne Autowaschanlage haben sie da, wäre doch jammerschade, wenn diese nicht in unsere neue Clever Waschen-App integriert und zu einer digitalen und komplett vernetzten Anlage umgerüstet wäre.»

So in etwa stellen wir uns die Gespräche vor, die Axel Springer mit den Betreibern deutscher Waschstraßen führen muss, um hier anschließend die Betreiber-Pakete STARTER, PREMIUM, PROFESSIONAL und ENTERPRISE mit Features wie dem „personalisiertem Couponing durch dynamische Preisoptimierung“ oder der „Erlösbeteiligung an jeder via App bezahlten Autowäsche“ anbieten zu können.

Grundsätzlich können sich Autowaschanlage-Betreiber zwar kostenlos listen und in der Clever Waschen-Karte anzeigen lassen, die Option „Ihre Waschanlage wird auf der Karte besonders hervorgehoben“ ist jedoch erst im kostenpflichtigen STARTER-Paket integriert.

Für den Endverbraucher soll das neue, digitale Service-Angebot der zur AUTO BILD gehörenden „Clever“-Produktfamilie kostenlos sein. Nach „Clever Tanken“ und „Clever Laden“ verspricht Clever Waschen nun das schnelle Finden der passenden Waschanlage und hält Informationen über Öffnungszeiten, Preise, kompatible Fahrzeugtypen und laufende Angebote an mehr als 10.000 Stationen vor.

Teilnehmenden Waschanlagenbetreibern ermöglicht Clever Waschen darüber hinaus die Buchung und Bezahlung in der App: Nutzer hinterlegen zunächst das Nummernschild ihres Autos und buchen anschließend direkt ihre Wäsche. Vor Ort wird das Kennzeichen von der Waschanlage erkannt und der Waschvorgang automatisch gestartet. Die Zahlung findet via Kreditkarte ebenfalls in der App statt.

Die Buchungs- und Bezahlfunktion ist zum Start von Clever Waschen zunächst an Auto-Wasch-Centern der Düsseldorfer CleanCar AG in Hamburg sowie nach einer Testphase kurz darauf in Berlin, Braunschweig, Hannover und Neuss verfügbar und wird künftig um zusätzliche Anbieter erweitert.