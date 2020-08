Clear 2: Beliebte To-Do-Liste im öffentlichen Betatest

Über den baldigen Neustart der populären, seit 2012 erhältlichen Aufgabenverwaltung Clear, haben wir zuletzt im Herbst 2018 geschrieben. Damals schienen die neuen Entwickler kurz davor zu stehen, auf der Zielgeraden anzukommen und veröffentlichten sogar ein neues Teaser-Video, das eine neue Option zum einfachen Verschachteln von Aufgaben demonstrierte. Dann passierte zwei Jahre lang nichts…

Jetzt haben sich die neue Entwickler mit einer ersten öffentlichen Beta von Clear 2 zurückgemeldet, die mit Hilfe der offiziellen Testflight-App Apples auf euren Geräte installiert und risikofrei ausprobiert werden kann. Alles was ihr dafür benötigt ist der folgende Link:

Und den Test legen wir euch ans Herz. Clear hat eine Menge neuer Tricks gelernt, zu denen unter anderem der Schnell-Export von Text-Listen und Bildschirmfotos zählen, die verbesserte Navigation innerhalb der Listen-Hirarchie, die nun unter anderem auf einen feste Druck reagiert, und die Bedienung mit beiden Händen unterstützt.

Clear – von 2012 bis heute

Die Softwareentwickler des RealMac-Studios sorgten mit dem Start ihrer Aufgabenverwaltung im Februar vor acht Jahren nicht nur ein riesiges Presseecho, die unkonventionelle, anfangs für 79 Cent angebotene iPhone-Applikation konnte auch über überdurchschnittlich viel Lob von Nutzer-Seite freuen.

Die To-Do-App fiel damals vor allem durch ihren beispiellosen Einsatz schlau platzierter Multitouch-Gesten auf, wurde gut bewertet, überraschte mit versteckten Extras, sammelte unglaublich viele Fans ein und funktionierte einfach.

Wenige Monate später zog RealMac dann mit einer Desktop-Anwendung für den Mac nach. Ebenso elegant wie das iOS-Original gestaltet, gestattete die Desktop-App den Abgleich der eigenen Aufgaben zwischen iPhone und Rechner über Apples iCloud – ein Feature, das damals noch relativ neu und entsprechend spannend waren.

Um dem Wunsch der Community nach einer iPad-Version der Clear-Applikation gerecht zu werden, lieferte RealMac eineinhalb Jahre später die überarbeitete Universal Applikation Clear+ aus und kündigte an, den bis dato verfügbare iPhone-Download aus dem App Store zu entfernen. Ein Plan der an den fehlenden Upgrade-Funktionen des App Stores und nicht zuletzt am lauten Widerstand der Bestandskunden scheiterte. Das Team RealMac entschied sich letztlich dafür den neuen Download Clear+ wieder einzustampfen und wertete die alte App zum Universal-Download auf.

Nun befindet sich die von Grund auf neu erstellte Version Clear 2, die inzwischen auch von einem komplett neuen Team erstellt wird, auf ihren letzten Metern und hofft an alte Erfolge anknüpfen zu können.