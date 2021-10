Chipkrise: Apple kann weniger iPhones fertigen als geplant

Apple zählt zu den größten Käufern von entsprechenden Modulen weltweit und sichert sich entsprechende Stückzahlen in der Regel mit einem Jahr Vorlauf. Angesichts der derzeitigen Lieferengpässe hilft dem iPhone-Hersteller jedoch alle Marktmacht und Kaufkraft nicht mehr. Auch andere Branchen sind vom derzeitigen Mangel an den Elektronikbauteilen stark betroffen, so waren in den vergangenen Tagen verstärkt Automobilhersteller Thema, die Fahrzeuge auf Halde produzieren, weil ihnen die entsprechenden Komponenten zur Fertigstellung fehlen.

Apple hatte dem Vernehmen nach eigentlich mit einem Ausstoß von rund 90 Millionen neuen iPhone-Modellen in den letzten drei Monaten des Jahres gerechnet. Gleichermaßen betroffen dürften der Bauteil-Nachschub für die Apple Watch und möglicherweise auch Komponenten für die in der kommenden Woche erwarteten neuen Mac-Modelle sein.

Die weltweite Chipkrise macht auch vor Apple nicht halt. Die langen Wartezeiten bei der Bestellung der neuen iPhone-Modelle oder auch der Apple Watch Series 7 konnte man bereits als Hinweis in diese Richtung sehen. Nun heißt es aus Insider-Quellen, dass Apple seine Produktionsziele für das iPhone 13 in diesem Jahr um bis zu zehn Millionen Geräte reduzieren muss.

