Chatkontrolle: EU-Rat will bereits am Mittwoch abstimmen

Der Rat der Europäischen Union könnte die Tatsache, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung der EU-Mitgliedsstaaten gerade vorrangig auf das Geschen auf dem Fußballplatz konzentriert dazu nutzen, die Pflicht zur Chatkontrolle durchzudrücken. Der Weg scheint frei, nachdem Frankreich bereits in der vergangenen Woche seine Zustimmung angedeutet hat.

Der Chaos Computer Club betont in einer Erklärung, dass die Politik hier mit nicht zutreffenden Argumenten für die Einführung der Maßnahmen wirbt. In der Praxis sei das Überprüfen der Chat-Inhalte ohne die Verschlüsselung aufzubrechen jedoch definitiv nicht möglich. Diese Meinung vertritt auch die Präsidentin der Messenger-App Signal, Meredith Whittaker, die in einem Statement zur teils auch „Upload-Moderation“ genannten Chatkontrolle klipp und klar sagt, dass mit einer solchen Verpflichtung eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr möglich sei.

📣Official statement: the new EU chat controls proposal for mass scanning is the same old surveillance with new branding.

Whether you call it a backdoor, a front door, or “upload moderation” it undermines encryption & creates significant vulnerabilitieshttps://t.co/g0xNNKqquA pic.twitter.com/3L1hqbBRgq

— Meredith Whittaker (@mer__edith) June 17, 2024