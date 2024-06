iOS 17.6 wird getestet – Public Beta von iOS 18 erst im Juli

Apple hat am gestrigen Abend einen ganzen Stapel neuer Beta-Versionen für Entwickler in den Ring geworfen. Das Interesse an iOS 17.6 und Co. ist allerdings sehr verhalten. Mit iOS 18 vor der Tür locken die Vorgängerversionen kaum noch Nutzer hinter dem Ofen vor.

Die Updates haben, soweit bekannt, dann auch keinerlei neue Funktionen im Gepäck, sondern bereiten mit Fehlerbehebungen und allgemeiner Produktpflege eher auf das Ende des aktuellen Produktzyklus vor.

Die folgenden Testversionen wurden neu von Apple für Entwickler veröffentlicht und dürften voraussichtlich im kommenden Monat für alle Nutzer bereitstehen:

iOS 17.6

iPadOS 17.6

macOS Sonoma 14.6

tvOS 17.6

watchOS 10.6

visionOS 1.3

Public Beta von iOS 18 kommt im Juli

Spannender als der offizielle Freigabetermin dieser Updates dürfte für viele Apple-Kunden die Frage sein, wann iOS 18 und macOS Sequoia von Apple als Public-Beta-Versionen angeboten werden.

Auf der Webseite zum öffentlichen Beta-Software-Programm von Apple wird bisher lediglich angekündigt, dass die ersten Public-Beta-Versionen für iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePod-Software 18 und watchOS 11 in Kürze verfügbar sein werden.

Die Formulierung „in Kürze“ ist dehnbar, und wir gehen davon aus, dass sich interessierte Nutzer wohl noch knapp einen Monat gedulden müssen, bis iOS 18 auch über Apples Public-Beta-Programm verfügbar ist. Bereits in den vergangenen Jahren wurde es Mitte Juli, bis Apple im Anschluss an in der Regel zwei ausschließlich für Entwickler bestimmte Vorabversionen mit dem „Beta-Test für alle“ seiner neuen Betriebssysteme begonnen hat.

Etwas Geduld ist hier keinesfalls fehl am Platz. In die ersten Versionen neuer Betriebssysteme schleichen sich typischerweise verhältnismäßig viele Fehler ein. Man tut sich keinen Gefallen, wenn man mit seinen Alltagsgeräten zu früh auf diesen Zug aufspringt.

Und um Fragen wie „Läuft die Sparkassen-App?“ aus dem Weg zu gehen: Es gibt bereits wieder ein Online-Formular zur Kompatibilität einzelner Apps mit iOS 18.