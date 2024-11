ChatGPT auf den iPhone: Ab iOS 18.2 tief ins System integriert

Mit der Freigabe von iOS 18.2 wird Apple in den Vereinigten Staaten im Dezember erstmals den Zugriff auf ChatGPT direkt über das iPhone-Betriebssystem zulassen – hier in Deutschland kommen wir ja erst im April zum Zug.

Apples Pläne diesbezüglich sind bekannt: Immer dann, wenn Siri beziehungsweise Apple Intelligence komplexe Nutzeranfragen nicht oder nur unzureichend beantworten können, wird ChatGPT als umfangreichere Alternative angeboten.

Der KI-Chatbot von OpenAI wird in der Lage sein, die Bildschirminhalte des iPhones auszuwerten, Bilder zu generieren und in Konversationen mit den Nutzern einzusteigen. Geboten wird dabei derselbe Funktionsumfang, den Anwender schon jetzt im kostenlosen Tarif der ChatGPT-App beziehungsweise auf der Webseite des KI-Angebots in Anspruch nehmen können.

Upgrade über die Systemeinstellungen

Allerdings wird Apple seinen Anwendern die Möglichkeit einräumen, die kostenpflichtige Plus-Variante von ChatGPT direkt in den Systemeinstellungen zu buchen. Für diese werden derzeit 22,99 Euro pro Monat veranschlagt beziehungsweise 19,99 US-Dollar. Apples Umsatzbeteiligung liegt also irgendwo zwischen 6 US-Dollar und 7 Euro.

Anwender, die das Plus-Abo direkt in den Systemeinstellungen buchen, bekommen größere Interaktionskontingente zur Verfügung gestellt und erhalten höhere Limits, was das Generieren von neuen Bildern, das Auswerten von Dateien und die Websuche mit ChatGPT angeht. Auch die erweiterten Sprachfunktionen, die OpenAI erst kürzlich in Deutschland zur Verfügung gestellt hat, lassen sich vorerst nur in kostenpflichtigen Plus-Accounts nutzen.

In den iPhone-Einstellungen, wie die am Montagabend veröffentlichte zweite Vorab-Version von iOS 18.2 zeigt, lässt sich sowohl ein bereits vorhandenes ChatGPT-Konto eintragen, als auch das Plus-Abo abschließen. Zudem zeigt eine Übersicht, ob das tägliche Limit der ChatGPT-Anfragen bereits überschritten wurde.

Eine ungewöhnliche Vorzugsbehandlung, die an die Twitter-Integration in den frühen Ausgaben (von iOS 5 bis iOS 11) des iPhone-Betriebssystems erinnert.