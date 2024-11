CarlinKit 5.0: CarPlay und Android Auto kabellos

Kleiner Nachtrag zu unserer Berücksichtigung des CarlinKit Mini SE im vergangenen Monat. Inzwischen lässt sich auch der überarbeitete CarlinKit 5.0 in Deutschland bestellen und bietet sich für all jene Nutzer an, die entweder zu wenig Platz für den Mini-Stick haben und die Variante mit kurzer Strippe und kleinem Kästchen bevorzugen, oder solche die neben CarPlay hin und wieder auch Android Auto nutzen.

CarPlay und Android Auto kabellos

So bietet der CarlinKit 5.0 eine recht neue Möglichkeit sowohl die Nutzung von Android Auto als auch den Einsatz von CarPlay drahtlos in all jenen Fahrzeugen zu ermöglichen, die eigentlich auf eine Kabelverbindung mit dem Smartphone angewiesen sind, um die App-Ausgabe auf dem Entertainment-Display darzustellen.

Der Hersteller gibt an, dass der CarlinKit 5.0 Adapter sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte ausgelegt und kompatibel mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 6 (iOS 10 und höher) sowie mit Android-Geräten ab Android 11 ist. Wie immer gilt: Nutzer von Huawei-Smartphones müssen mit Einschränkungen rechnen.

Mit Bluetooth und WLAN

Technisch ist der CarlinKit 5.0 Adapter mit einem Bluetooth- und einem WiFi-Modul ausgestattet. Ist das Modul mit dem Fahrzeug verbunden, koppeln sich Anwender einmalig mit der Bluetooth-Verbindung und können sich anschließend über die Automatische Verbindungsherstellung und den drahtlosen CarPlay-Einsatz freuen.

Das eigene iPhone kann so in der Taschen bleiben, auf die Rückbank durchgereicht werden oder auf einem magnetischen Qi-Ladegerät geladen und im Blickfeld arretiert werden – ein Gefummel mit Lightning- bzw. USB-C-Kabeln entfällt.

Wichtig ist: Die Fahrzeuge müssen bereits ab Werk über die Unterstützung von CarPlay und/oder Android Auto verfügen.

Wenn ein Fahrzeug ausschließlich mit kabelgebundenem CarPlay ausgestattet ist, unterstützt der Adapter lediglich die kabellose CarPlay-Funktion und nicht die Konvertierung zu kabellosem Android Auto. Ebenso wird in Fahrzeugen, die nur kabelgebundenes Android Auto unterstützen, die Umwandlung zu kabellosem CarPlay nicht angeboten.

Während der CarlinKit Mini SE für 35 Euro zu haben ist wird der CarlinKit 5.0 aktuell für 55 Euro angeboten.

Produkthinweis Carlinkit 5.0 Wireless Carplay und Wireless Android Auto 2air Adapter,2024 Upgrade 2 in 1 Wireless Adapter,Konvertieren... 55 EUR 79,99 EUR