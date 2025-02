ChatGPT-App: Neues Widget und schnelle Kurzbefehle

Die offizielle ChatGPT-Applikation hat Vorbereitungen dafür getroffen, auf dem iPhone schneller griffbereit beziehungsweise schneller aufrufbar zu sein. Die jüngste Aktualisierung hat dafür nun ein neues Widget eingeführt, das in zwei unterschiedlichen Größen zur Verfügung steht und je nach gewählter Variante den Schnellzugriff auf drei beziehungsweise fünf aktuelle ChatGPT-Funktionen zulässt.

Zwei neue Widgets

Die kleine Variante des Widgets bietet den direkten Start einer Texteingabe, den sofortigen Upload eines neuen Fotos oder die Aufnahme einer Audiokonversation im erweiterten Audio-Modus an.

Das große Widget ergänzt darüber hinaus noch den Foto-Upload aus dem Archiv sowie eine Diktatoption, mit der eine gesprochene Eingabe in Text für die klassische Chat-Konversation mit ChatGPT umgewandelt wird.

Sechs schnelle Kurzbefehle

Auch die Kurzbefehle wurden in der jüngeren Vergangenheit umgebaut und kommen vor allem Anwendern mit einer Action-Taste zugute, die so die einfache Möglichkeit haben, den zusätzlichen Knopf an der Seite ihres iPhones exklusiv für den Zugriff auf ChatGPT zu reservieren.

Während in früheren Versionen lediglich der Aufruf des KI-Assistenten möglich war, unterscheiden nun auch die Kurzbefehlaktionen von ChatGPT zwischen unterschiedlichen Aktionen. Neben Sprachkonversationen und Textchats sind hier nun auch eingesprochene Diktate und zudem auch die Öffnung der ChatGPT-Suchfunktion möglich.

Websuche in Safari integrieren

Seit wenigen Tagen ermöglicht OpenAI zudem, dass ChatGPT als Standard-Suchmaschine in Safari genutzt werden kann. Diese Neuerung, die ohne offizielle Ankündigung veröffentlicht wurde, muss manuell aktiviert werden.

ChatGPTs Suchfunktion unterscheidet sich von klassischen Suchmaschinen, da sie keine Linklisten liefert, sondern Antworten direkt im Fließtext präsentiert.

Nutzer können Folgefragen stellen, und Quellenangaben werden – zumindest teilweise – bevorzugt aus Partnern der Medienbranche ausgewählt. Die Funktion ist bereits länger in Google Chrome verfügbar und kann mittlerweile auch ohne OpenAI-Benutzerkonto genutzt werden.