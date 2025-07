CarPlay-Update für HERE WeGo: Navi-App erhält neue Funktionen

Die Navigations-App HERE WeGo unterstützt ab sofort den Split-Screen-Modus von Apple CarPlay. Wer gerne die Übersichtsanzeige nutzt kann die App damit nun gleichzeitig zu anderen Anwendungen im Fahrzeugdisplay anzeigen lassen.

Navi-App erhält neue Funktionen

Ergänzend wurde die Bedienung durch neue Schnellzugriffe vereinfacht, die einen direkten Start der Navigation ermöglichen. Für iPhone-Nutzer uninteressant, aber durchaus erwähnenswert: Auch Android Auto wurde angepasst. Hier erscheinen Bildschirmbenachrichtigungen künftig besser lesbar, wenn die App im geteilten Modus läuft.

Darüber hinaus wurde die Suche um eine eigene Kategorie für Notfälle erweitert. So lassen sich zum Beispiel Krankenhäuser oder andere Rettungsdienste in der Umgebung gezielt ansteuern.

Die Verwaltung der Offline-Karten wurde ebenfalls überarbeitet. Kartenmaterial kann jetzt länderspezifisch heruntergeladen und sortiert werden, was die Organisation erleichtert. Neu ist außerdem die Möglichkeit, bestehende POI-Kategorien (Points of Interest) zu korrigieren oder zu ergänzen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte HERE WeGo eine Funktion eingeführt, die auf dem Navigationsbildschirm vor bestimmten Verkehrsschildern warnt. Die Anzeige informiert nicht nur über die Art des Schildes, sondern auch über die verbleibende Entfernung bis zur betreffenden Stelle.

In Deutschland stehen sechs Schildtypen zur Auswahl, darunter Stoppschilder, Vorfahrtsregelungen, Überholverbote und Hinweise auf scharfe Kurven oder Bahnübergänge. Die Einstellung ist optional und lässt sich individuell anpassen.

Ursprung bei Nokia, heute Gemeinschaftsprojekt

HERE WeGo wurde ursprünglich von Nokia entwickelt. Nach dem Ausstieg des Unternehmens übernahmen die deutschen Autohersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz das Projekt. Mittlerweile gehören auch Bosch, Continental und eine Gruppe asiatischer Investoren zum Gesellschafterkreis.

Die App richtet sich an Autofahrer und Reisende, die auch ohne Internetverbindung navigieren möchten. Sie erlaubt die Routenplanung mit Auto, ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß und bietet unter anderem Sprachführung, Spurassistent, Verkehrsdaten in Echtzeit sowie Informationen zu Tempolimits. HERE WeGo kann kostenlos aus Apples Softwarekaufhaus heruntergeladen werden.