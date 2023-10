CarPlay im Tesla: Nötige Hardware jetzt als Komplettpaket erhältlich

Das Tesla Android Projekt hat sich bereits seit einiger Zeit der Aufgabe verschrieben, neben Android Auto auch CarPlay in die Fahrzeuge der Automarke von Elon Musk zu bringen. Tesla selbst macht ja weiterhin keine Anstalten, sein Dashboard-System um eine entsprechende Integration zu erweitern. Als reines Projekt für engagierte Bastler gestartet, bietet Tesla Android jetzt auch ein Komplettpaket an, mit dessen Hilfe sich die CarPlay-Erweiterung auch ohne technische Herausforderungen realisieren lässt.

Insert

You are going to send email to