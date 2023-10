App-Tipp: EXIT-Games von Kosmos mit deutlichem Preisnachlass

Mit den beiden für iPhone und iPad optimierten Spiele-Apps will der Kosmos seinen erfolgreiche EXIT-Spielereihe auch in digitaler Form anbieten. Anders als bei den Brettspielen der Fall, sind die App-Versionen der EXIT-Games allerdings nicht für mehrere Spieler konzipiert, für das gemeinsame Spiel sind die Bildschirme von iPhone und iPad dann wohl doch zu klein. Wer an derartigen Themen und einem Spieleabend gemeinsam mit anderen Personen Gefallen findet, sollte sich die klassischen EXIT-Spiele von Kosmos ansehen. Hier kommt mit der Kosmos Erklär-App übrigens auch eine Anwendung für iPhone und iPad ins Spiel, die allerdings lediglich jeweils eine Einführung bereithält sowie zur Zeitnahme und als Generator für passende Hintergrundgeräusche dient.

„EXIT – Der Fluch von Ophir“ versetzt den Spieler in die Rolle eines Ermittlers, der den verschwundenen Schriftsteller Tory Harlane aufspüren muss. Die Geschichte spielt in einem abgelegenen Hotel und verknüpft Adventure-Elemente mit klassischen Exit-Room-Rätseln. Der Spieler muss nach versteckten Hinweisen suchen, mysteriöse Relikte erkunden und dabei zum Teil auch über die App hinausdenken.

