Cellular Intercom für den Helm
Cardo SYNC: Offene Fahrrad-Kommunikation für bis zu 30 Räder
Cardo erweitert sein Kommunikationsangebot vom Motorrad auf das Fahrrad. Mit Cardo SYNC bietet der Hersteller jetzt ein zweiteiliges System an, das sich an den meisten offenen Fahrradhelmen befestigen lässt und die Ohren frei hält. Fahrer können damit Musik, Navigationshinweise und Telefonate hören, ohne den Verkehr vollständig auszublenden.
Das System wiegt 19 Gramm pro Seite, ist gegen Wasser geschützt und soll bis zu elf Stunden Gesprächs- und Wiedergabezeit bieten. Schnellladen wird unterstützt. Cardo verspricht außerdem eine auf das Fahrrad abgestimmte Audioausgabe und Windgeräuschreduzierung.
Gruppenkommunikation über Mobilfunk
Die zentrale Neuerung ist „Cellular Intercom“. Über die Cardo-Connect-App können sich bis zu 30 Personen zu einer Gruppe zusammenschließen. Anders als bei einer direkten Funkverbindung hängt die Reichweite damit nicht vom Abstand der Fahrer untereinander ab. Voraussetzung ist verfügbarer Mobilfunkempfang.
Damit setzt Cardo eine Funktion um, die beim Mesh-Boost-Update für die Packtalk-Systeme im August noch als in Entwicklung angekündigt war. Dort arbeitet Cardo mit dem eigenen DMC-Mesh. SYNC nutzt für die Gruppenkommunikation dagegen das Mobilfunknetz. Das passt vor allem zu Gruppen, die sich während einer Tour weiter auseinanderziehen.
159,95 Euro bei Amazon
Cardo positioniert SYNC als System für Pendler, sportliche Fahrer und gemeinsame Ausfahrten. Neben der Gruppenkommunikation gehören Musik, Smartphone-Navigation und Freisprechtelefonie zum Funktionsumfang. Das offene Audiokonzept soll Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar lassen.
Cardo SYNC ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Bei Amazon kostet das Einzelset 159,95 Euro, das Doppelset wird für 299 Euro angeboten.
Mit den BEYOND-Helmen integriert Cardo Kommunikation bereits direkt in Motorradhelme. Beim Fahrrad geht der Hersteller einen anderen Weg. Während der große Wettbewerber Sena bereits mehrere eigene Fahrradhelme mit integrierter Kommunikation anbietet, setzt Cardo auf eine Nachrüstlösung. SYNC lässt sich an den meisten offenen Fahrradhelmen befestigen und macht die Technik damit weitgehend unabhängig vom verwendeten Helmmodell.
Mich stört, dass das wieder eine Herstellerspezifische Sache ist. Wäre echt cool wenn bei den Kopfhörern endlich mal offene Standards, wie z.B. Bluetooth Auracast häufiger verwendet werden würden.
schließe mich an. Außerdem wird mir aus dem VIdeo nicht klar, wie genau die Geräte über Mobilfunk dann kommunizieren: Wird der Datentarif belastet, läuft das Intercom (nur) über die Herstellercloud, wird die ganze Zeit irgendeine Art Anruf aufgebaut…? Würde beides jedenfalls entsprechend viel handyakku kosten. Dann müsste man wiederum noch eine Powerbank für das Smartphone mitführen.
Die Bedienung find ich ebenfalls recht kompliziert.
Kenne das vom Motorrad-Intercom (hier SENA), wo das Intercom via MESH läuft – das ist m.W. nach auch interoperabel zwischen den Herstellern – und man benötigt kein Mobilfunkgerät. Natürlich kann man dann auch telefonieren – z.B. wenn die Verbindung aufgrund großer Distanzen abreißt (sollte beim Radfahren in einer Gruppe / mit Familie eigentlich keine so große ROlle spielen).
Die Bedienung ist da recht einfach und das Intercom ist die ganze Zeit offen – auch gleichzeitiges Musikhören in der Gruppe ist dort möglich.
Dafür dass das Teil „nur“ nen Endgerät zum Telefon ist, ist es mir außerdem zu teuer – auch wieder verglichen mit MOtorrad-Intercoms.
Apropos: Es gibt ja auch leichtere Intercoms für Motorroller usw. Da könnte man auch einfach so eines für’s Fahrradfahren nutzen.
Ich sehe hier nur ein Problem, nämlich den Mobilfunkempfang, der für die Kommunikation notwendig ist. Wir sind dieses Jahr mehrfach an Stellen unterwegs gewesen, an denen es keinen Empfang (Telekom, Vodafone, 1&1 völlig egal) gab. Was macht man dann?
Da hat man dann Pech gehabt leider.
Grad beim Radeln kommt man natürlich gern in Ecken, wo es keinen Empfang gibt, sehe ich auch kritisch.
Am besten nimmt man ein leichtes MESH-Intercom aus dem MOtorradbereich, das ist unabhängig von Mobilfunk, hat natürlich auch geringere Reichweiten (was beim Radfahren m.E. vernachlässigbar ist)
Oder Sena Pi bzw. BiKom 20..
Wo ist der Unterschied zu den Aleck Punks?
Dort wird mit den gleichen Gruppen über Mobilfunk und auch sonstigen Vorteilen gegenüber den „Standard Cycling Intercoms“ geworben, die hier angegeben sind.
Die kosten allerdings nur 25€ …
„Voraussetzung ist verfügbarer Mobilfunkempfang“ ja und ein dazugehöriges (Smart)Phone. und damit ist die Lösung nicht anderes als ein BT-„Headset“ mit eigener App. Kenn Leute die nicht mal ihr Smartphone mitnehmen weil zu viel Gewicht ist und jedes Gramm zählt.
Geht bestimmt auch mit ner Apple Watch und E-SIM drin. Dann kannste das Handy liegen lassen
Sowas in günstiger für Ausflüge wäre super. Also auch zu Fuß und so
Schau mal nach Aleck Punks. Die kosten deutlich weniger. Allerdings gleiches Konzept. Sofern du mit Fahrradhelm zu Fuß unterwegs bist passt es also :D
Darauf habe ich gewartet. Aber für zwei hätte es weniger kosten können?
Wofür braucht man sowas? Und vor allem, wer hängt sich sowas ins Gesicht? xD
Man braucht fast nichts und wer nicht fährt, schon gleich gar nicht. Wenn man aber in der Gruppe unterwegs ist, kann es die Sicherheit erhöhen, da man auf Gefahren hinweisen kann. Mein Sohn und ich haben auch Rücklichter mit Radarpberwachung. So kann ich entscheiden, ob ich bei Gefahr in den Grünstreifen ausweiche. Hatte schon zweimal das ABS Rattern im Rücken. Macht keinen Spaß
Die tragen die Brille unterm Band
Sehr unrealistische Fotos
Ich trage auch meine Sonnenbrille unterm Band , alles andere ist bescheuert da man sich die Brille beim Helm absetzen auch absetzt .
Ich kenne niemanden, der die Brillenbügel über dem Band trägt. Für mich schaut das völlig normal aus.
Für mich völlig normal. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das Band unter der Brille zu tragen.
Wo bleibt euer Hinweis auf das Sena Bikom 20 ??
Wenn Recherche, dann bitte komplett: seit über anderthalb Jahren gibt es von SENA bereits Bicom20 ähnlich aufgebaut und am Helm zu befestigen und im Markt sogar 20 € billiger zu erhalten.
Wir sind mit unserem Sena Pi seit Jahren sehr zufrieden. Billiger und vollkommen unabhängig vom Mobilfunk.