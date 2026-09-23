Cardo SYNC: Offene Fahrrad-Kommunikation für bis zu 30 Räder

Cardo erweitert sein Kommunikationsangebot vom Motorrad auf das Fahrrad. Mit Cardo SYNC bietet der Hersteller jetzt ein zweiteiliges System an, das sich an den meisten offenen Fahrradhelmen befestigen lässt und die Ohren frei hält. Fahrer können damit Musik, Navigationshinweise und Telefonate hören, ohne den Verkehr vollständig auszublenden.

Das System wiegt 19 Gramm pro Seite, ist gegen Wasser geschützt und soll bis zu elf Stunden Gesprächs- und Wiedergabezeit bieten. Schnellladen wird unterstützt. Cardo verspricht außerdem eine auf das Fahrrad abgestimmte Audioausgabe und Windgeräuschreduzierung.

Gruppenkommunikation über Mobilfunk

Die zentrale Neuerung ist „Cellular Intercom“. Über die Cardo-Connect-App können sich bis zu 30 Personen zu einer Gruppe zusammenschließen. Anders als bei einer direkten Funkverbindung hängt die Reichweite damit nicht vom Abstand der Fahrer untereinander ab. Voraussetzung ist verfügbarer Mobilfunkempfang.

Damit setzt Cardo eine Funktion um, die beim Mesh-Boost-Update für die Packtalk-Systeme im August noch als in Entwicklung angekündigt war. Dort arbeitet Cardo mit dem eigenen DMC-Mesh. SYNC nutzt für die Gruppenkommunikation dagegen das Mobilfunknetz. Das passt vor allem zu Gruppen, die sich während einer Tour weiter auseinanderziehen.

159,95 Euro bei Amazon

Cardo positioniert SYNC als System für Pendler, sportliche Fahrer und gemeinsame Ausfahrten. Neben der Gruppenkommunikation gehören Musik, Smartphone-Navigation und Freisprechtelefonie zum Funktionsumfang. Das offene Audiokonzept soll Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar lassen.

Cardo SYNC ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Bei Amazon kostet das Einzelset 159,95 Euro, das Doppelset wird für 299 Euro angeboten.

Mit den BEYOND-Helmen integriert Cardo Kommunikation bereits direkt in Motorradhelme. Beim Fahrrad geht der Hersteller einen anderen Weg. Während der große Wettbewerber Sena bereits mehrere eigene Fahrradhelme mit integrierter Kommunikation anbietet, setzt Cardo auf eine Nachrüstlösung. SYNC lässt sich an den meisten offenen Fahrradhelmen befestigen und macht die Technik damit weitgehend unabhängig vom verwendeten Helmmodell.