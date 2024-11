Die besten Black-Friday-Deals für iPhone und Apple Watch

Wer neben seinem iPhone grundsätzlich auch mit einer Apple Watch am Handgelenk aus dem Haus geht, der dürfte sich in den zurückliegenden Monaten darüber gefreut haben, dass die Auswahl an Ladelösungen, die beide Geräte gleichzeitig berücksichtigen, deutlich zugenommen hat.

Von den zahlreichen Schreibtisch-Ladestationen abgesehen, die mittlerweile meist gleich drei Ladeplätze für iPhone, AirPods und Apple Watch bieten, berücksichtigen auch die Reise-Lösungen und Zusatz-Akkus immer häufiger Apples Computeruhr.

Viele der Lösungen, die wird im Laufe des zurückliegenden Jahres auf ifun.de berücksichtigt haben, sind im Rahmen des Black Friday (teils erstmals) mit signifikanten Preisnachlässen erhältlich. Wir haben die attraktivsten Angebote gesichtet und die unserer Meinung nach brauchbarsten Kandidaten im Anschluss versammelt.

Anker MagGo Power Bank

Das neue MacGo Portfolio des Zubehöranbieters Anker startete erst im September 2024. Seitdem wurde die 10.000 mAh starke Power Bank für Apple Watch und iPhone fast durchgängig für 79,99 Euro angeboten. Aktuell ist das schwarze Modell mit Apple Watch Puck und USB-C-Kabel für 59,99 Euro erhältlich.

Newdery Power Bank

Die Newdery Power Bank bietet mit 20.000mAh die doppelte Kapazität und besitzt sowohl ein integriertes USB-C- als auch ein zusätzliches Lightning-Kabel, sowie einen Ladepuck für die Apple Watch. Eine Prozentanzeige ist ebenso enthalten wie ein zusätzlicher USB-C- und eine ergänzender USB-C-Steckplatz. Dies ist der Kandidat für längere Zeltausflüge.

VEGER Mini Power Bank

Die VEGER Mini Power Bank ist unsere Geschenkempfehlung und eine der attraktivsten Entdeckungen des Jahres. Die Power Bank ist kompakt, sieht gut aus und besitzt nicht nur einen Ladepuck für die Apple Watch, sondern auch ein ungewöhnliches, ab Werk integriertes Ladekabel. Dieses besitzt auf der einen Seite einen USB-C-, auf der anderen Seite den klassischen Lightning-Stecker. Ihr wählt einfach die Seite, die ihr gerade benötigt.Der Preis des Akkus, der derzeit bei etwa 14 Euro liegt ist unschlagbar. Die VEGER Mini Power Bank ist eine klare Empfehlung.

VEGER Mini Power Bank für Apple Watch

Apropos VEGER: der Anbieter hat für 10 Euro auch einen Unterwegsakku für die Apple Watch im Angebot, der sowohl als kleine Zusatzbatterie dient, aber auch als ganz reguläres Ladekabel benutzt werden kann.

In ein USB-C-Netzteil gesteckt, lädt der Akku sich selbst auf, versorgt aber auch eine aufgelegte Apple Watch mit Strom. Ist der Akku leer, kann dieser zudem auch direkt in ein iPhone gesteckt werden und wird von diesem mit frischer Energie versorgt.

36 Watt Wandsteckdose

Das ungewöhnliche Netzteil von Newdery hat einen festen Platz in der Wandsteckdose unserer Küche. Kommt man nach Hause, lässt sich die Apple Watch hier zum Laden auflegen. Zudem stellt die Steckdose zwei USB-Anschlüsse bereits, die mit 36 Watt auch ausreichend Leistung bieten, um ein iPhone aufzuladen. Auf der Produktseite irritieren die Fotos des US-Modell, wir haben nach unserer Order hier einen ganz normalen Euro-Stecker erhalten. Es gibt günstigere Alternativen wie etwa dieses 3-in-1-Ladegerät für 16 Euro, damit haben wir jedoch noch keine Erfahrung sammeln können.

Produkthinweis NEWDERY Ladestation für Apple Watch 36W USB C Ladegerät Ladestecker Netzteil Stecker für Apple Watch... 20,39 EUR

MagSafe-Ladegerät ISDT ZIP

Auf dem Schreibtisch gefällt uns die Kunststoff-Ästhetik des ZIP-Ladegerätes von ISDT. Dieser lässt sich zu einem sehr schlichten Würfel zusammenklappen und belegt nicht den ganzen Schreibtisch. Auf der Rückseite stehen zwei USB-C Anschlüsse mit jeweils 33 Watt Ladeleistung zur Verfügung. Das iPhone wird vorne magnetisch aufgenommen und mit 15 Watt Ladeleistung versorgt. Im ZIP selbst steckt ein C7-Kabel und keine USB-C-Strippe. Ihr benötigt hier also kein gesondertes USB-C Netzteil, was ein nettes Alleinstellungsmerkmal ist.

Hinter dem iPhone ist Platz für eine Apple Watch. Allerdings bietet sich der Ladepuck hier nur für Armbänder an, die mittig geöffnet werden können. Geschlossene Armbänder müssen vor dem Laden eher umständlich nach oben geklappt werden.

AMEGAT 3 in 1 Ladestation

Wer den klassischen 3-in-1-Look für Schreibtisch und Nachttisch bevorzugt, der schaut sich die Amegat Ladestationen an. Qi2-zertifiziert, bietet diese 15 Watt Ladeleistung, wird mit einem Reiseetui geliefert und lädt die Apple Watch in nur 30 Minuten auf 50%.