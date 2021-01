Cardinal Land: Klassische Puzzle-App kurzfristig kostenlos

Cardinal Land erinnert uns an die Anfänge des App Stores. Eine ganz klassische Puzzle-Applikation, wie gemacht für Wartezimmer und Busfahrt – stressfrei, farbenfroh und sowohl für das iPhone als auch für das iPad optimiert.

Der 50 MB große Download von Petro Shmigelskyi, der üblicherweise für 2,29 Euro zum Kauf angeboten wird, lässt sich momentan ohne Bezahlung aus dem App Store laden. Zudem – und dies sagen wir heutzutage gern dazu – kennt die Anwendung weder Werbebanner noch In-App-Käufe oder Abos.

Oldschool-Unterhaltung

Cardinal Land drückt euch klassische Tangram-Puzzle in die Hand. 84 Stückt, verteilt auf eine stilisierten Weltkugel mit sieben Kontinenten, die es nach und nach zu erobern gilt. Die Puzzle aller Kontinente starten mit einer Silhouette und zahlreichen Mehrecken, die es geschickt in diese einzusetzen gilt. Auch ein Drehen der angebotenen Spielsteine ist dabei möglich.

Wer möchte kann gegen die Uhr spielen und versuchen so viele Puzzle wie möglich binnen 30 Sekunden zu lösen, doch auch ein langsames Zen-Spiel ist möglich und hilft im besten Fall beim Entspannen nach einem anstrengenden Arbeitstag.

Mit iCloud-Sync und zwei Härtegraden

Wer sich grob mit dem Spielablauf vertraut machen möchte, kann einen Blick in das eingebettete Video werfen. Im Spiel, das mit einer deutschen Benutzeroberfläche auftritt, erklärt ein einleitendes Tutorial die notwendigen Handgriffe. Zudem lässt sich der Schwierigkeitsgrad je nach aktuellen Konzentrations-Kapazitäten zwischen „einfach“ und „schwierig“ hin und her schalten.

Seinen Spielfortschritt speichert Cardinal Land in Apples iCloud und kann so auch Geräte-übergreifend durchgespielt werden, dieser lässt sich in den Einstellungen aber jederzeit zurücksetzen, was etwa bei in der Familie gemeinsam genutzten iPads hilfreich sein könnte.