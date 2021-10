C24 wirbt mit Tagesgeldverzinsung um Kunden

Wenn wir spekulieren müssten, würden wir die PocketZINS-Aktion der App-Bank C24 darauf zurückführen, dass sich nicht in gewünschtem Umfang Neukunden finden. Je nach Kontomodell lassen sich hier jetzt zwischen 500 Euro und 10.000 Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 0,2 Prozent als Tagesgeld anlegen.

0,2 Prozent ist nicht viel, in Zeiten von Negativzinsen aber dennoch bemerkenswert. Als Ableger des Vergleichsportals Check24 positioniert sich C24 mit drei Kontovarianten im mittlerweile stark umworbenen Neo-Banking-Bereich, von deinen eine gebührenfrei ist, aber auch mit nennenswerten Einschränkungen kommt. So kann man mit C24 Smart maximal zweimal pro Monat Geld abheben, es sei denn, es laufen monatlich mindestens zwei Lastschriften über das Konto, mit denen man „Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen“ erfüllt, also beispielsweise Stromkosten, Versicherungen oder den Handyvertrag bezahlt.

Was bei solchen Anforderungen im Hintergrund steht, wird klar, wenn man einen Blick auf die Zusatzfunktionen solcher Banking-Angebote wirft. Tatsächlich kostenlose Girokonten sind längst ausgestorben und die Betreiber suchen stetig neue Wege, um ihre Kosten zu decken. Neben dem Angebot von Zusatzleistungen und Versicherungen ist insbesondere die sogenannte Vertragsoptimierung ein beliebtes Mittel, um durch Vertragsvermittlung Provisionen von Partnern zu erhalten. C24 führt dergleichen im Rahmen einer automatischen Analyse der Kontobewegungen durch, und will „Sparpotenziale“ und Preiserhöhungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkennen. Damit verbunden werden über den Mutterkonzern Check24 „Optimierungen“ vorgeschlagen.

Bislang erkennt C24 eigenen Angaben zufolge Versicherungen, Energiekosten, Festnetz- und Mobilfunkverträge, weitere Vertragsarten sollen folgen.

App-Banken mit Apple Pay – Was könnt ihr empfehlen?

C24 ist nicht die einzige „App-Bank“, die mit Apple Pay und kostenlosen Konten lockt. Es ist mittlerweile schwer, in diesem Bereich den Überblick zu behalten. Von daher sind eure Erfahrungsberichte und Tipps mit Blick auf gute und vor allem seriöse Dienstleister in diesem Bereich in den Kommentaren herzlich willkommen.