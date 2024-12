Bundesweites Handyverbot an Schulen: Minister wollen debattieren

Ab sofort dürfen Kinder in den städtischen Kindertagesstätten der hessischen Großstadt Hanau keine Smartwatches, Smartphones oder GPS-Tracker mehr verwenden. Die jetzt greifende Entscheidung hat der Bürgermeister und Sozialdezernent Dr. Maximilian Bieri (SPD) bereits im November in einem Schreiben an die Eltern der betroffenen Kinder bekanntgegeben.

Armin Schwarz, Minister für Kultus, Bildung und Chancen | Bild: Annika List / HMKB

Erstes Kita-Verbot greift in Hessen

Das Verbot gilt seit Anfang Dezember für alle Geräte, die eine Lokalisierung zulassen, und wird mit der Wahrung der Autonomie und Selbstbestimmung der Kinder begründet.

Nach Angaben von Dr. Bieri könne eine dauerhafte Ortung in privaten Kontexten zwar hilfreich sein, in der Umgebung von Kindertagesstätten sei sie jedoch unnötig und möglicherweise sogar schädlich. Er führte aus, dass die Kindertagesbetreuung nicht nur ein geschützter Ort sein solle, sondern auch die Rechte der Kinder respektiere. Dazu gehöre das Recht auf Selbstbestimmung und darauf, die Umwelt ohne den Eindruck ständiger Überwachung zu erkunden.

Bundesweites Handyverbot an Schulen

Aus Hessen kommt auch Kultusminister Armin Schwarz (CDU), der die Entscheidung über ein bundesweites Handyverbot an Schulen auf der nächsten Kultusministerkonferenz Mitte Dezember zur Diskussion stellen will.

Wie Schwarz in einem Gespräch mit der BILD-Zeitung ausgeführt hat, fehlt es bislang an einer bundesweit einheitlichen Regelung. Jetzt soll eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden, die ein flächendeckendes Handyverbot ermöglichen soll.

Aktuell gibt es in keinem Bundesland ein flächendeckendes Verbot von Smartphones an Schulen. Allerdings hätten die jeweiligen Schulleitungen durchaus die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Während einige Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg ein solches Verbot ablehnen, setzen andere auf die Eigenverantwortung der Schulen. Schwarz argumentiert jedoch, dass die Schulen durch eine einheitliche Regelung besser unterstützt würden.

Die nächste Kultusministerkonferenz findet am 12. Dezember in Berlin statt.