Indirekte Preisreduzierungen: REWE beendet Partnerschaft mit Payback

Ab dem 29. Dezember 2024 stellt der Lebensmittel-Einzelhändler REWE die Zusammenarbeit mit dem Bonusprogramm Payback ein. Dies teilte das Unternehmen registrierten Kunden in einem Info-Anschreiben zu den überarbeiteten Teilnahmebedingungen des REWE-Kundenkontos mit.

Im Rahmen der nun zu Ende gehenden Partnerschaft werde man die bisherigen Payback-Services für REWE-Kunden einstellen. Dazu zählen unter anderem das Aktivieren und Einlösen von Coupons sowie die Anzeige des Punktestands über die Payback-Plattform.

Stichtag ist der 28. Dezember

Bis zum 28. Dezember 2024 bleibt es jedoch noch möglich, die Vorteile des REWE Bonus Coupons zu nutzen. Dieser belohnt Kunden basierend auf ihrem Monatsumsatz bei REWE mit zusätzlichen Punkten. Der Bonus Coupon sieht eine Staffelung vor: Ab 100 Euro Monatsumsatz gibt es fünfmal, ab 200 Euro zehnmal und ab 400 Euro zwanzigmal die regulären Punkte für einen Einkauf im Folgemonat.

Nach Unternehmensangaben endete die Möglichkeit, Umsätze für den REWE Bonus Coupon zu sammeln, bereits am 30. November 2024. Bis Ende Dezember 2024 können die letzten Coupons eingelöst werden.

Blöd für Apple-Guthaben

Die Aufkündigung der Partnerschaft wirkt sich negativ auf die ohnehin nur noch sehr vereinzelten Aktionsangebote für Apple-Guthaben aus. In der Vergangenheit bot REWE hier in Kooperation mit Payback häufig indirekte Preisreduzierungen für Apples Gutscheinkarten an, die zum Begleichen der eigenen Abo-Kosten und App-Store Rechnungen genutzt werden konnten.

Das Bonusprogramm ermöglichte Kunden, beim Kauf von Apple-Guthabenkarten durch die Nutzung von Payback-Punkten zu profitieren. Statt der üblichen Gutschrift von einem Punkt pro zwei Euro Umsatz wurden bei speziellen Aktionen 20-fache Payback-Punkte auf den Kaufpreis angerechnet.

Indirekte Preisreduzierungen auf Apple-Guthaben

Konkret bedeutete dies, dass Kunden beispielsweise beim Kauf einer Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1.000 Punkte erhielten. Dies entspricht einem Gegenwert von 10 Euro, also einem Rabatt von zehn Prozent auf den Kaufpreis. Auch kleinere Kartenwerte, etwa 25 oder 50 Euro, wurden entsprechend mit einem Vielfachen der Punkte belohnt.

Damit ist nun erst mal Schluss. Für Kunden bedeutet die Umstellung, dass sie nach dem 28. Dezember 2024 keine Payback-Dienste mehr in Verbindung mit REWE nutzen können. Das Unternehmen kündigte jedoch an, ab dem Stichtag neue Angebote für Kunden einzuführen. Details dazu wurden bislang nicht veröffentlicht.