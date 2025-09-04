Bundesweiter Warntag in diesem Jahr am 11. September

Auch in diesem Jahr findet im September wieder ein bundesweiter Warntag statt. Inzwischen zum fünften Mal erproben Bund, Länder und Kommunen dabei die technischen Systeme, mit denen die Bevölkerung im Ernstfall vor Gefahren gewarnt werden soll. Der Aktionstag findet jeweils am zweiten Donnerstag des Monats statt, der diesmal auf den 11. September fällt. Seid also darauf vorbereitet, wenn sich an diesem Tag das iPhone und die Apple Watch lautstark melden.

Im Zentrum steht das sogenannte Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS). Dieses System beliefert angeschlossene Multiplikatoren wie Rundfunkanstalten oder App-Anbieter mit entsprechenden Textmeldungen. Von dort gelangen die Warnungen zeitversetzt an Fernseher, Radios, Warn-Apps sowie Smartphones, die Cell Broadcast empfangen können.

Probealarm um 11 Uhr

Über das MoWaS wird am Aktionstag um 11 Uhr eine Probewarnung ausgelöst. Ergänzend zu den bundesweiten Kanälen können dann auch Länder, Landkreise und Kommunen zusätzliche Warnmittel einsetzen. Dazu zählen beispielsweise Sirenen oder Lautsprecherfahrzeuge. Gegen 11:45 Uhr soll eine Entwarnung folgen, die über dieselben Wege verbreitet wird.

Eine Entwarnung über die Cell-Broadcast-Funktion ist nach aktuellem Informationsstand nicht vorgesehen. Diese Möglichkeit wird nach Angaben der Behörden derzeit noch geprüft – die Umsetzung obliegt wohl den Mobilfunknetzbetreibern.

Teilnahme für Gemeinden freiwillig

Was viele Menschen nicht wissen: Die Teilnahme am Warntag ist für Städte und Gemeinden freiwillig. Somit bedeutet ein Ausbleiben von lokalen Warnungen nicht zwingend, dass etwas nicht funktioniert. Über den Sinn dieser Regelung kann man natürlich streiten, wo es doch darum geht, Funktion und Wirksamkeit der vorhandenen Systeme auf die Probe zu stellen.

Anlass für die Einführung des Bundesweiten Warntags war die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Damals hatten wichtige Warnsysteme versagt oder waren schlicht nicht vorhanden. Mit der Ausrichtung einer jährlichen „Generalprobe“ soll erreicht werden, dass eine möglichst umfassende Gefahrenwarnung nicht nur theoretisch möglich ist, sondern auch funktioniert.