iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 962 Artikel

Cell Broadcast lässt das iPhone piepen

Bundesweiter Warntag in diesem Jahr am 11. September
Artikel auf Mastodon teilen.
50 Kommentare 50

Auch in diesem Jahr findet im September wieder ein bundesweiter Warntag statt. Inzwischen zum fünften Mal erproben Bund, Länder und Kommunen dabei die technischen Systeme, mit denen die Bevölkerung im Ernstfall vor Gefahren gewarnt werden soll. Der Aktionstag findet jeweils am zweiten Donnerstag des Monats statt, der diesmal auf den 11. September fällt. Seid also darauf vorbereitet, wenn sich an diesem Tag das iPhone und die Apple Watch lautstark melden.

Warntag 2023 Bbk

Im Zentrum steht das sogenannte Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS). Dieses System beliefert angeschlossene Multiplikatoren wie Rundfunkanstalten oder App-Anbieter mit entsprechenden Textmeldungen. Von dort gelangen die Warnungen zeitversetzt an Fernseher, Radios, Warn-Apps sowie Smartphones, die Cell Broadcast empfangen können.

Probealarm um 11 Uhr

Über das MoWaS wird am Aktionstag um 11 Uhr eine Probewarnung ausgelöst. Ergänzend zu den bundesweiten Kanälen können dann auch Länder, Landkreise und Kommunen zusätzliche Warnmittel einsetzen. Dazu zählen beispielsweise Sirenen oder Lautsprecherfahrzeuge. Gegen 11:45 Uhr soll eine Entwarnung folgen, die über dieselben Wege verbreitet wird.

Eine Entwarnung über die Cell-Broadcast-Funktion ist nach aktuellem Informationsstand nicht vorgesehen. Diese Möglichkeit wird nach Angaben der Behörden derzeit noch geprüft – die Umsetzung obliegt wohl den Mobilfunknetzbetreibern.

Teilnahme für Gemeinden freiwillig

Was viele Menschen nicht wissen: Die Teilnahme am Warntag ist für Städte und Gemeinden freiwillig. Somit bedeutet ein Ausbleiben von lokalen Warnungen nicht zwingend, dass etwas nicht funktioniert. Über den Sinn dieser Regelung kann man natürlich streiten, wo es doch darum geht, Funktion und Wirksamkeit der vorhandenen Systeme auf die Probe zu stellen.

Anlass für die Einführung des Bundesweiten Warntags war die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Damals hatten wichtige Warnsysteme versagt oder waren schlicht nicht vorhanden. Mit der Ausrichtung einer jährlichen „Generalprobe“ soll erreicht werden, dass eine möglichst umfassende Gefahrenwarnung nicht nur theoretisch möglich ist, sondern auch funktioniert.
04. Sep. 2025 um 08:18 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    50 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da hat bei der Datumswahl jemand Fingerspitzengefühl bewiesen

    Antworten Melden

  • Ja da haben sie sich mit dem Datum aber richtig was überlegt.
    Leute!

    Antworten Melden
  • Christian Leischner

    Im Ahrthal haben MENSCHEN absichtlich versagt. Immer diese Schönrederei.

    Antworten Melden

  • Dieses Datum ist nicht explizit ausgewählt worden, sondern ergibt sich aus dem Schema.

    Antworten Melden

  • In der Grafik steht der 14.09. als Datum des Warntages?!

    Antworten Melden

  • Sollte dringend verpflichtend für ALLE Gemeinden/Städte/Kreise sein.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Was denn nun 11.9. oder 14.9. lt. Graphik. Nicht mal das schafft man in Deutschland ein Datum korrekt anzugeben. Aber wir brauchen alle KI zum verblöden.

    Antworten Melden

    • Das ist nicht der Warntag in 2025, sondern er in 2023 am 14.09.!
      Hauptsache sich aufregen über Deutschland ohne selbst nachzudenken.
      Was soll dieses Bashing unseres großartigen Landes!!!

      Antworten Melden

      • Was ist daran großartig das Faschisten im Bundestag sitzen?

      • Die Faschisten haben wir uns selbst in den BT gewählt, traurig, aber es ist nun mal so.
        Aber deswegen davon zu palavern, dass DE nun schlecht ist, ist einfach sowas von dumm.
        Uns geht es doch weit besser als 95% der Leute weltweit (auch mit Faschisten im BT).

        Nun liegt es an uns allen, dieses Pack auch da wieder rauszubekommen.
        Derzeit sehe ich allerdings das größere Problem eher bei den sog. „konservativen“. Denn es ist derzeit sehr ruhig um die blaunen, die haben ja willfähige Helfer, die gerade die Drecksarbeit für sie machen.

        Mit Merz, Spahn, Klöckner und Co schiessen wir uns grad mehr ins Aus als mit irgendwem anderen

    • Der Warntag ist immer der 2. Donnerstag im Monat September…Das ist nunmal nicht immer das gleiche Datum. Und der Warntag ist erst in ein paar Tagen wie soll da jetzt ein Foto von der Meldung mit dem richtigen Datum vorhanden sein???? Bisschen den Kopf einschalten hilft manchmal…

      Antworten Melden

  • Über die Kommentare hier kann man sich ja mal wieder köstlich amüsieren. Ihr seid echt überdreht.

    Antworten Melden

  • Und Apple darf natürlich auch nie an einem 11.9. ein Event machen, geht gar nicht – Ach warte, Moment mal, hab es ja schon. Na dann … hehehe

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Dann bereite ich mich schonmal darauf vor auch dieses Jahr fast einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn der Alarm los geht. Gut, dass es diese Systeme gibt, und dass sie getestet werden und funktionieren.

    Antworten Melden

  • 11:00 Uhr, muss das immer vor dem Aufstehen sein?

    Handy, Uhr & Co. kann man ja aus machen, aber die Sirenen nerven.

    Im Osten haben „Die“ jeden Donnerstag 13:00 Uhr getestet..

    13:00 Uhr wäre auch für den Warntag (warum eigentlich Warntag? … egal) auch viel besser..

    Nur so ein Gedanke…

    Antworten Melden

    • Am Mittwoch heulten in der DDR um 13.00 die Sirenen. Nicht am Donnerstag.

      Antworten Melden

    • Die wenigsten schlafen um 11 Uhr noch.

      Ich mache gegen 13 Uhr meistens meinen Power-Nap im Home Office. 13 Uhr würde also mich stören.

      Und dann herrscht da auch noch die gesetzliche Mittagsruhe in vielen Städten und Gemeinden.

      Irgendjemand trifft es immer bei einer blöden Situation. Darauf kann und soll man auch keine Rücksicht nehmen.

      Antworten Melden

      • Power Nap, ich lache mich schlapp! Und das noch im Home Office! Wahnsinn die heutige Generation! Im Kindergarten schon ein burnout!

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41962 Artikel in den vergangenen 6578 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven