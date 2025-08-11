iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 767 Artikel

Zugriff nur bei schweren Delikten

Bundesverfassungsgericht begrenzt Smartphone-Überwachung
Das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz sogenannter Staatstrojaner zur Überwachung von Smartphones deutlich eingeschränkt. Ermittlungsbehörden dürfen die Geräte künftig nur noch bei besonders schweren Straftaten heimlich anzapfen.

Damit wird die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ), bei der laufende Kommunikation wie Telefonate oder verschlüsselte Chats über Messenger-Dienste erfasst wird, auf Fälle mit einer Höchstfreiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren beschränkt.

Bisher war der Einsatz von Spähsoftware auch bei Delikten möglich, die mit Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft geahndet werden konnten, etwa bei Volksverhetzung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Dies bewerteten die Richter als unverhältnismäßig. Der verdeckte Zugriff auf Smartphones greife tief in das Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation ein und sei nur bei gravierenden Delikten gerechtfertigt. Auch die erweiterte Quellen-TKÜ, die gespeicherte Kommunikationsinhalte erfasst, fällt unter diese strengeren Vorgaben.

„Online-Durchsuchung“ bleibt

Die ebenfalls geprüfte Online-Durchsuchung, mit der Ermittler auf sämtliche Daten eines Geräts zugreifen können, kritisierte das Gericht aus formalen Gründen. Der Gesetzgeber müsse klarer festhalten, dass auch das Fernmeldegeheimnis betroffen sei. Die Befugnis bleibt bis zu einer Neuregelung gültig.

Datenschützer sehen in dem Urteil einen Erfolg für den Grundrechtsschutz. Vertreter der Strafverfolgung befürchten hingegen, dass verschlüsselte Kommunikation schwerer auszuwerten sei.

In Nordrhein-Westfalen dürfen Staatstrojaner laut Gerichtsbeschluss weiterhin präventiv eingesetzt werden, wenn dadurch terroristische Straftaten verhindert werden sollen. Diese Überwachung ist jedoch auf besonders schwere Fälle beschränkt und an enge Voraussetzungen geknüpft.
11. Aug. 2025 um 07:22 Uhr von Nicolas


    27 Kommentare bisher.

  • Eher traurig, dass Volksverhetzung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung so schwach bestraft wird.

  • Wichtig und richtig!
    Es gilt zuerst immer die Unschuldsvermutung!

  • Die Bundesregierung will immer tiefer in unsere Smartphones schauen – angeblich, um Verbrechen zu bekämpfen. Zum Glück hat das Bundesverfassungsgericht am 24. Juni 2025 Grenzen gesetzt: Staatstrojaner zur heimlichen Kommunikationserfassung sind unverhältnismäßig.

    Das ist richtig so. Wer solche Überwachung erlaubt, öffnet die Tür für Missbrauch – und gefährdet unsere IT-Sicherheit, weil Schwachstellen bewusst offengelassen werden. Überwachung muss Ausnahme bleiben, nicht Normalzustand.

    • Naja…
      Soll der ruhig eingesetzt werden,
      Dann aber bei ALLEN bei berechtigten Verdacht: auch Abgeordnete, Anwälte, Steuerberater (z.B. von den Clans).

      Wenn ich lese das der eine EX Abgeordnete der für Aserbaidschan Millionen bekommen hat um Stimmen zu kaufen, nur 9 Monate Bewährung bekommen hat…
      So einem sollte man alle Pensionsansprüche streichen!
      Sowas blüht auch kriminellen Polizisten.

  • Mal sehen inwieweit das bei der Verhinderung der geplanten EU ChatControl helfen kann…

  • Ich weiß, dass das hier kein Jura-Blog ist, aber die Aussage, dass die TKÜ auf Straftaten mit Strafandrohunh von ÜBER 5 Jahren beschränkt ist, stimmt so pauschal nicht. Das hat das Urteil auch klar gesagt.

  • Richtig so!

    Der Staatsapparat wird immer übergriffiger, dem muss im Sinne der Demokratie Einhalt geboten werden.

