Bundesbank-Studie: Apple Pay beliebtestes mobiles Zahlungsverfahren

Insgesamt gesehen macht sich allerdings deutlich bemerkbar, dass Smartphones und Wearables in der Regel nur zum Begleichen kleinerer Beträge genutzt werden. Der Anteil der damit getätigten Zahlungen am Wert und der Anzahl der aller Transaktionen im stationären Handel liegt bei lediglich 3 Prozent.

Die Bundesbank hat ihre alljährlich erscheinende Studie zum Zahlungsverhalten in Deutschland veröffentlicht. Mit Blick auf die Ergebnisse für das abgelaufene Jahr 2021 überrascht die Tatsache, dass das mobile Bezahlen in Deutschland immer mehr an Bekanntheit gewinn sicher kaum. Erwähnenswert ist aber allemal, dass Apple Pay der Bundesbank zufolge hierzulande das beliebteste Verfahren an der Kasse ist.

Insert

You are going to send email to