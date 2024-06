Brandgefahr: Anker ruft Bluetooth-Lautsprecher und Zusatzakku zurück

Anker ruft mehrere Bluetooth-Lautsprecher sowie einen Zusatzakku zurück. Der Hersteller betont dabei, dass es sich um eine freiwillige Aktion handelt und zudem lediglich eine geringe Anzahl von Geräten betroffen sind. Die darin verbauten Akkus können dem Hersteller zufolge ein potenzielles Brandrisiko darstellen. Konkret handelt es sich dabei um spezielle Baureihen der folgenden Geräte.

Soundcore A3102 Bluetooth-Lautsprecher in Schwarz

Hier ist ausschließlich ein bestimmter Seriennummern-Bereich des Modells A3102 betroffen. Sowohl die Modellnummer als auch die Seriennummer ist auf der Unterseite des Geräts zu finden. Anker weist zusätzlich darauf hin, dass das weder andere Farben als Schwarz noch die Modellreihen Soundcore 2 und Soundcore 3 betroffen sind. Weitere Infos und eine Anleitung für die Abwicklung des Rückrufs beim Soundcore A3102 finden sich hier.

Hier ist ausschließlich ein bestimmter Seriennummern-Bereich des Modells A3102 betroffen. Sowohl die Modellnummer als auch die Seriennummer ist auf der Unterseite des Geräts zu finden. Anker weist zusätzlich darauf hin, dass das weder andere Farben als Schwarz noch die Modellreihen Soundcore 2 und Soundcore 3 betroffen sind. Weitere Infos und eine Anleitung für die Abwicklung des Rückrufs beim Soundcore A3102 finden sich hier. AnkerWork A3302 Lautsprecher in Schwarz und Blau

Auch hier lassen sich die Modell- und die Seriennummer auf der Unterseite des Geräts finden. Weitere Infos zur Abwicklung des Rückrufs bei dem A3302-Konferenzlautsprecher von Anker finden sich hier.

Auch hier lassen sich die Modell- und die Seriennummer auf der Unterseite des Geräts finden. Weitere Infos zur Abwicklung des Rückrufs bei dem A3302-Konferenzlautsprecher von Anker finden sich hier. Anker 321 Powerbank (auch PowerCore 5K genannt) in Schwarz

Hier ist laut Anker eine geringe Zahl von Produkten betroffen, die ab März 2023 verkauft wurden. Der Anker-Akku trägt die Modellnummer A1112, diese findet sich gemeinsam mit der Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Auch hier wird anhand der Seriennummer überprüft, ob das jeweilige Modell betroffen ist. Weitere Infos hierzu und zur Abwicklung des Rückrufs finden sich hier.

In allen drei Fällen erhalten betroffene Kunden kostenlosen Ersatz. Die entsprechenden Geräte sollen dann allerdings nicht weiterverwendet, sondern korrekt über eine Annahmestelle für mit Lithiumbatterien ausgestattete Elektrogeräte entsorgt werden. Bei Fragen kann man sich per E-Mail (support@anker.com) oder telefonisch (069 9579 7960) an den Hersteller wenden.