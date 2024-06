Ein Alleskönner? Der Yarbo-Gartenroboter kommt nach Deutschland

Wenn, dann richtig. Das scheint die Devise hinter dem Gartenroboter von Yarbo zu sein. Dank seines modularen Konzepts lässt sich die Leistung des Geräts flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

Der Yarbo fährt auf Ketten und präsentiert sich in der Basisvariante als ferngesteuerter Überwachungsroboter und Zugmaschine. Mithilfe von vielseitig verfügbarem Zubehör können die Funktionen des Geräts dann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Standard dürfte hier das als Vorbau für den Roboter konzipierte Rasenmähermodul sein, darüber hinaus bietet der Hersteller des Yarbo auch einen Laubbläser und eine Schneefräse als Zubehör für den Roboter an.

Der Funktionsumfang des Yarbo und dieser Hauptmodule kann durch weiteres Ergänzungszubehör erweitert beziehungsweise im Detail verbessert werden. Angefangen bei einer Anhängerkupplung über einen Schneeschieber bis hin zu den für kommendes Jahr angekündigten Erweiterungen für Kantenschnitt und das Ausbringen von Streusalz, Samen und Flüssigkeiten.

Mit Rasenmäher-Modul geht’s bei knapp 5000 Euro los

Ihr werdet es bereits vermuten. Dem beworbenen Leistungsumfang entsprechend bewegt sich der Yarbo auch preislich in deutlich höheren Regionen, als die hier sonst standardmäßig vorgestellten Gartenroboter. In der Variante als Rasenmäher lässt sich das Gerät derzeit für 4.769 Euro bestellen (als regulärer Preis werden. hier 7.198 Euro genannt). Wer weitere Zusatzmodule nutzen will, bezahlt für die Anhängerkupplung beispielsweise nur 59 Euro, der Laubbläser kostet allerdings gleich mal 859 Euro und die Schneefräse liegt derzeit bei 1.339 Euro.

Noch ein Blick auf die technischen Daten des Geräts: Der Yarbo ist 67 x 57 x 61 Zentimeter groß und satte 64 Kilogramm schwer. Beim Fahren erreicht der Roboter eine Maximalgeschwindigkeit von 0,7 Metern pro Sekunde unterstützt eine Anhängelast maximal 1,5 Tonnen. Das Gerät lässt sich über das Internet oder über eine direkte Bluetooth-Verbindung per App steuern und hat dem Hersteller zufolge bei Online-Anbindung einen Arbeitsradius von bis zu 200 Metern.