Sonos: Weiteres Update ohne wesentliche Verbesserungen

Sonos bekommt die Probleme mit seinem neuen System weiterhin nicht in den Griff. Die App des Anbieters wird mittlerweile im Wochenrhythmus aktualisiert, Leistungsverbesserungen zeigen sich bei den betroffenen Kunden aber wenn überhaupt, dann eher verhalten. So auch im Zusammenhang mit der neu verfügbaren App-Version 80.04.04.

Einleitend muss hier noch gesagt werden, dass die Probleme vor allem Nutzer betreffen, die ältere Generationen der Sonos-Lautsprecher verwenden. Sofern ihr nur aktuelle Produkte wie etwa die Era-Lautsprecher des Herstellers in Verwendung habt, klappt hoffentlich alles reibungslos.

▪️ Support for SonosNet channel selection for Android

▪️ Timezone settings for iOS

▪️ Option to forget a system to connect or create a new system for iOS

▪️ Improved notification for player firmware updates on Android

Read the full release notes: https://t.co/TCWzaZL3UF

