Apple stellt 2. Generation des HomePod vor

Die Klangeigenschaften des neuen HomePod sollten weitgehend mit jenen seines Vorgängers vergleichbar sein. Apple hat auch den HomePod der zweiten Generation so konzipiert, dass sich die Klangausgabe automatisch an den jeweiligen Aufstellungsort anpasst. Das Gerät erkennt Schallreflexionen von nahegelegenen Oberflächen ebenso wie ob er vor einer Wand oder frei steht, und passt den Sound darauf basierend in Echtzeit an.

Eine weitere Neuerung im Vergleich zur Vorversion ist der integrierte Temperatur‑ und Luftfeuchtigkeits­sensor, dessen Werte sich auch in HomeKit-Integrationen einbinden lassen. Amazon hat in seine letzte Echo-Generation ja ebenfalls schon einen Temperatursensor integriert.

