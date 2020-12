Black Friday reloaded: Amazon Frankreich liefert auch nach Deutschland

Nach dem Black Friday ist vor dem Black Friday. Nachdem wir den Sonderverkaufstag hierzulande in der vergangenen Woche hinter uns gebracht haben, ist jetzt Frankreich an der Reihe. Das Gute daran: Amazon-Kunden können mit ihrem deutschen Benutzerkonto problemlos auch bei Amazon Frankreich bestellen.

Viele der im Rahmen der Black-Friday-Aktion bei Amazon Frankreich angebotenen Produkte sind preislich auch aus hiesiger Sicht interessant. Ihr müsst zwar noch einen kleinen Aufschlag für Versandkosten dazurechnen, doch hält sich der an der Kasse angezeigte Mehrbetrag durchaus in Grenzen. Die Netatmo-Wetterstation bekommt man beim Kauf in Frankreich derzeit beispielsweise für 115 Euro ins Haus geliefert.

Einschränkungen gibt es nur auf einen Teil der Produktpalette, so könnt ihr beispielsweise keine Amazon-Geräte in Frankreich bestellen, um sie hierzulande zu verwenden. Auch bei verschiedenen Software-Produkten wie etwa Microsoft 365 wird beim Bestellversuch angezeigt, dass eine Lieferung nach Deutschland nicht möglich ist.

Ein Blick auf die umfangreichen Angebote inklusive Bestellversuch lohnt sich aber allemal. Unter den Aktionsartikeln finden sich auch viele HomeKit-Produkte sowie weiteres Zubehör mit iPhone-Anbindung, beispielsweise: