Apple erweitert Familienfreigabe auf Abos und In-App-Käufe

Bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer angekündigt, steht die Funktion zum Teilen von Abos und In-App-Käufen jetzt für alle Anwender bereit. Der neue Schalter „Neue Abos teilen“ ergänzt die Abo-Einstellungen im Bereich „Apple-ID“.

In-App-Käufe sowie per In-App-Kauf angebotene Abonnements waren mit Ausnahme von Apple-Abos wie Apple TV+ und Apple Arcade bislang von Apples Familienfreigabe ausgenommen. Der Organisator konnte lediglich gekaufte Apps mit seinen Familienmitgliedern teilen, nicht aber die darin getätigten In-App-Käufe.

Auf der im Juni abgehaltenen Apple-Entwicklerkonferenz wurde in diesem Jahr die Ausweitung der Option auf In-App-Käufe angekündigt, das Ganze wurde nun von Apple freigeschaltet. iPhone-Nutzer finden den Schalter in den iOS-Einstellungen im Bereich „Apple-ID“ und die Funktion sollte standardmäßig bereits aktiviert sein.

Die Neuerung bedeutet allerdings nicht, dass alle von euch getätigten In-App-Käufe mit dem Rest der Familie geteilt werden. Zunächst einmal lässt sich die Funktion nicht rückwirkend aktivieren, sondern gilt erst vom Tag ihrer Aktivierung und damit verbunden ihrer Bereitstellung durch Apple an. Zudem hängt es vom Entwickler ab, ob die In-App-Käufe auch tatsächlich für alle Familienmitglieder geteilt werden. Schon bislang konnten Entwickler darüber entscheiden, ob der Kauf ihrer Apps über mit anderen Familienmitgliedern geteilt werden darf, jetzt wurde diese Option auch auf die enthaltenen In-App-Käufe erweitert.

App developer PSA: it is now possible to enable Family Sharing for IAPs and subscriptions, but you have to turn that on in App Store Connect. For subscriptions, it's under the duration… pic.twitter.com/Hj3NBRN3L0

— Steve Harris (@steveharris) December 3, 2020